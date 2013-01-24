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Простая эпиляция
Эпилятор Philips Satinelle сделает кожу ваших ног идеально гладкой надолго. Он бережно удаляет с корнем волоски длиной от 0,5 мм. В набор входит мини-эпилятор и пинцет для чувствительных участков тела. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Простая эпиляция
Эпилятор Philips Satinelle сделает кожу ваших ног идеально гладкой надолго. Он бережно удаляет с корнем волоски длиной от 0,5 мм. В набор входит мини-эпилятор и пинцет для чувствительных участков тела. Узнать обо всех преимуществах
Простая эпиляция
Эпилятор Philips Satinelle сделает кожу ваших ног идеально гладкой надолго. Он бережно удаляет с корнем волоски длиной от 0,5 мм. В набор входит мини-эпилятор и пинцет для чувствительных участков тела. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Простая эпиляция
Эпилятор Philips Satinelle сделает кожу ваших ног идеально гладкой надолго. Он бережно удаляет с корнем волоски длиной от 0,5 мм. В набор входит мини-эпилятор и пинцет для чувствительных участков тела. Узнать обо всех преимуществах
Благодаря эффективной системе эпиляции кожа остается гладкой и шелковистой в течение нескольких недель
2 режима скорости для удаления тонких и толстых волосков.
Благодаря закругленной форме ручка удобно лежит в руке, обеспечивая комфорт при удалении волос, а также великолепно выглядит!
Эпилятор оснащен моющейся головкой. Ее можно снять и промыть под струей воды, что обеспечивает максимальную гигиену
Узкая головка мини-эпилятора идеально подходит для обработки чувствительных участков, например зоны бикини и подмышек. Для максимального удобства прибор работает от батареек.
Достаточно компактный, чтобы поместиться в небольшую сумочку, и работает от батареек — можно использовать где угодно.
Работа от двух элементов питания типа AA обеспечивает до 60 минут автономной работы.
Пинцет для точечного удаления волосков в комплекте.
Высокое качество
Удобство использования
Особенности
Дизайн
Технические характеристики
Мини-эпилятор
Аксессуары
Обслуживание