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  • Простая эпиляция Простая эпиляция Простая эпиляция

    Satinelle Essential Компактный эпилятор с питанием от сети

    BRP529/00

    Простая эпиляция

    Эпилятор Philips Satinelle сделает кожу ваших ног идеально гладкой надолго. Он бережно удаляет с корнем волоски длиной от 0,5 мм. В набор входит мини-эпилятор для чувствительных участков и пинцет.

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    Satinelle Essential Компактный эпилятор с питанием от сети

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    Простая эпиляция

    Гладкая кожа в течение нескольких недель

    • С подсветкой Opti-light
    • Мини-эпилятор в комплекте
    • С усовершенствованным пинцетом
    Благодаря эффективной системе эпиляции волоски удаляются с корнем

    Благодаря эффективной системе эпиляции волоски удаляются с корнем

    Благодаря эффективной системе эпиляции кожа остается гладкой и шелковистой в течение нескольких недель

    Подсветка Opti-Light позволяет увидеть и удалить даже самые тонкие волоски

    Подсветка Opti-Light позволяет увидеть и удалить даже самые тонкие волоски

    Подсветка Opti-Light позволяет увидеть и удалить даже самые тонкие волоски

    2 режима скорости: захват волосков разной толщины

    2 режима скорости: захват волосков разной толщины

    2 режима скорости для удаления тонких и толстых волосков.

    Изогнутая эргономичная ручка для удобства в использовании

    Изогнутая эргономичная ручка для удобства в использовании

    Благодаря закругленной форме ручка удобно лежит в руке, обеспечивая комфорт при удалении волос, а также великолепно выглядит!

    Просто и гигиенично: эпиляционную головку можно мыть под струей воды

    Просто и гигиенично: эпиляционную головку можно мыть под струей воды

    Эпилятор оснащен моющейся головкой. Ее можно снять и промыть под струей воды, что обеспечивает максимальную гигиену

    Мини-эпилятор идеально подходит для чувствительных участков

    Мини-эпилятор идеально подходит для чувствительных участков

    Узкая головка мини-эпилятора идеально подходит для обработки чувствительных участков, например зоны бикини и подмышек. Для максимального удобства прибор работает от батареек.

    Удобно брать с собой благодаря компактному размеру

    Удобно брать с собой благодаря компактному размеру

    Достаточно компактный, чтобы поместиться в небольшую сумочку, и работает от батареек — можно использовать где угодно.

    2 элемента питания типа AA в комплекте

    2 элемента питания типа AA в комплекте

    Работа от двух элементов питания типа AA обеспечивает до 60 минут автономной работы.

    Усовершенствованный пинцет с подсветкой и зеркалом

    Усовершенствованный пинцет с подсветкой и зеркалом

    Пинцет в элегантном чехле со встроенной подсветкой и зеркалом идеально подходят для создания контура бровей.

    • Мини-эпилятор

      Удобство использования
      • Работает от батареек
      • Компактный
      Особенности
      1 режим скорости
      Технические характеристики
      Количество дисков: 8

    • Аксессуары

      Щеточка для чистки
      Да
      Усовершенствованный пинцет
      Да

    • Технические характеристики

      Напряжение
      15  В

    • Дизайн

      Ручка
      Компактный

    • Особенности

      Режимы скорости
      2 режима
      Проводной
      Да

    • Обслуживание

      Гарантия 2 года
      Да

    • Удобство использования

      Ручка
      Эргономичная
      Подсветка Opti-light
      Да
      Эпилирующую головку можно мыть
      Да

    • Высокое качество

      Эпилирующие диски
      Эпилирующие диски для бережной эпиляции
      Система эпиляции
      Эффективная система эпиляции

    Badge-D2C

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