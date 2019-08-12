BRP529/00
Простая эпиляция
Эпилятор Philips Satinelle сделает кожу ваших ног идеально гладкой надолго. Он бережно удаляет с корнем волоски длиной от 0,5 мм. В набор входит мини-эпилятор для чувствительных участков и пинцет.Узнать обо всех преимуществах
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Благодаря эффективной системе эпиляции кожа остается гладкой и шелковистой в течение нескольких недель
Подсветка Opti-Light позволяет увидеть и удалить даже самые тонкие волоски
2 режима скорости для удаления тонких и толстых волосков.
Благодаря закругленной форме ручка удобно лежит в руке, обеспечивая комфорт при удалении волос, а также великолепно выглядит!
Эпилятор оснащен моющейся головкой. Ее можно снять и промыть под струей воды, что обеспечивает максимальную гигиену
Узкая головка мини-эпилятора идеально подходит для обработки чувствительных участков, например зоны бикини и подмышек. Для максимального удобства прибор работает от батареек.
Достаточно компактный, чтобы поместиться в небольшую сумочку, и работает от батареек — можно использовать где угодно.
Работа от двух элементов питания типа AA обеспечивает до 60 минут автономной работы.
Пинцет в элегантном чехле со встроенной подсветкой и зеркалом идеально подходят для создания контура бровей.
Мини-эпилятор
Аксессуары
Технические характеристики
Дизайн
Особенности
Обслуживание
Удобство использования
Высокое качество
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