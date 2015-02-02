Больше, меньше или совсем без волос…там, внизу

Подравнивайте и брейте волосы в деликатных участках с особым комфортом. Наш триммер для линии бикини создан для бережного и эффективного ухода, чтобы вы могли забыть о раздражении кожи и вросших волосках.