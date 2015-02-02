BRT383/15
Больше, меньше или совсем без волос…там, внизу
Подравнивайте и брейте волосы в деликатных участках с особым комфортом. Наш триммер для линии бикини создан для бережного и эффективного ухода, чтобы вы могли забыть о раздражении кожи и вросших волосках.Узнать обо всех преимуществах
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Подравнивание волос в зоне бикини. Используйте маленькую насадку-триммер для создания нужного стиля и подравнивайте волосы до длины 0,5 мм.
Закругленные наконечники для триммера идеально подходят для безопасного и эффективного удаления волосков и подравнивания линии бикини. Никаких царапин и порезов.
Экспериментируйте с длиной и стрижкой. Выбирайте между 0,5, 3 и 5 мм для правильного ухода за зоной бикини.
После подравнивания установите точную бритвенную головку для придания стилю финальных штрихов.
Удобная ручка обеспечивает безопасное и комфортное использование, позволяя точно управлять процедурой подравнивания волос.
Этот триммер для линии бикини легко взять с собой, и он всегда готов к использованию. Благодаря аккумулятору вы можете легко подравнивать волосы в любых участках кожи без лишних проводов.
Просто и гигиенично: насадку можно мыть под водой.
Чехол в комплекте для хранения всех аксессуаров в одном месте.
Быстрая и гигиеничная очистка триммера с помощью прилагающейся щеточки для очистки.
Аксессуары
Особенности
Обслуживание
Удобство использования
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