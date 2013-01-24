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Essential

Триммер для линии бикини

BRT383/15
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    Essential Триммер для линии бикини

    BRT383/15
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Больше, меньше или совсем без волос…там, внизу

    Подравнивайте и брейте волосы в деликатных участках с особым комфортом. Наш триммер для линии бикини создан для бережного и эффективного ухода, чтобы вы могли забыть о раздражении кожи и вросших волосках. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Essential Триммер для линии бикини

    Больше, меньше или совсем без волос…там, внизу

    Подравнивайте и брейте волосы в деликатных участках с особым комфортом. Наш триммер для линии бикини создан для бережного и эффективного ухода, чтобы вы могли забыть о раздражении кожи и вросших волосках. Узнать обо всех преимуществах

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      Больше, меньше или совсем без волос…там, внизу

      Бережный и простой уход за зоной бикини

      • Подравнивание, бритье и стайлинг
      Маленькая насадка-триммер для точных результатов

      Маленькая насадка-триммер для точных результатов

      Подравнивание волос в зоне бикини. Используйте маленькую насадку-триммер для создания нужного стиля и подравнивайте волосы до длины 0,5 мм.

      Закругленные наконечники защищают кожу, не снижая эффективность бритья волос

      Закругленные наконечники защищают кожу, не снижая эффективность бритья волос

      Закругленные наконечники для триммера идеально подходят для безопасного и эффективного удаления волосков и подравнивания линии бикини. Никаких царапин и порезов.

      Насадки-гребни позволяют подравнивать волосы до разной длины

      Насадки-гребни позволяют подравнивать волосы до разной длины

      Экспериментируйте с длиной и стрижкой. Выбирайте между 0,5, 3 и 5 мм для правильного ухода за зоной бикини.

      Бритвенная мини-головка для создания законченного образа после подравнивания

      Бритвенная мини-головка для создания законченного образа после подравнивания

      После подравнивания установите точную бритвенную головку для придания стилю финальных штрихов.

      Эргономичный дизайн для комфортного и безопасного ухода

      Эргономичный дизайн для комфортного и безопасного ухода

      Удобная ручка обеспечивает безопасное и комфортное использование, позволяя точно управлять процедурой подравнивания волос.

      Портативный дизайн и работа от аккумулятора

      Портативный дизайн и работа от аккумулятора

      Этот триммер для линии бикини легко взять с собой, и он всегда готов к использованию. Благодаря аккумулятору вы можете легко подравнивать волосы в любых участках кожи без лишних проводов.

      Моющаяся насадка-триммер обеспечивает идеальную гигиену

      Моющаяся насадка-триммер обеспечивает идеальную гигиену

      Просто и гигиенично: насадку можно мыть под водой.

      Чехол

      Чехол

      Чехол в комплекте для хранения всех аксессуаров в одном месте.

      В комплект входит щеточка для очистки триммера

      В комплект входит щеточка для очистки триммера

      Быстрая и гигиеничная очистка триммера с помощью прилагающейся щеточки для очистки.

      Технические характеристики

      • Особенности

        Бритвенная миниголовка
        Да
        Закругленные наконечники для триммера
        Да
        Чехол для хранения
        Да

      • Аксессуары

        Насадка-гребень
        • 3 мм
        • 5 мм

      • Удобство использования

        Влажное и сухое бритье
        Да
        Портативная
        Да
        Эргономичный дизайн
        Да
        Моющаяся насадка-триммер
        Да
        Щеточка для чистки
        Да

      • Обслуживание

        Гарантия
        2 г

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