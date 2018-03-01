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  • 3-дневная щетина без труда 3-дневная щетина без труда 3-дневная щетина без труда

    Beardtrimmer series 3000 Триммер для бороды

    BT3206/14

    3-дневная щетина без труда

    Триммер с инновационной системой Lift&Trim приподнимает и срезает больше волосков для эффективного подравнивания. Вы легко сможете создать свой идеальный образ, будь то трехдневная щетина, короткая или длинная борода.

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    Beardtrimmer series 3000 Триммер для бороды

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    3-дневная щетина без труда

    Система Lift&Trim бреет на 30 % быстрее*

    • Установки длины 1 мм
    • Лезвия из нержавеющей стали
    • 45 минут работы после 10 ч. зарядки
    • Система Lift & Trim
    Равномерное подравнивание в том числе прилегающих волосков

    Равномерное подравнивание в том числе прилегающих волосков

    Идеально для подравнивания щетины: этот триммер для бороды Philips** оснащен нашей новой системой Lift & Trim —гребнем, который приподнимает и направляет волоски для точного срезания лезвиями до нужной длины.

    Идеальное и бережное подравнивание

    Идеальное и бережное подравнивание

    Самозатачивающиеся лезвия из стали на триммере для бороды Philips 3000 всегда остаются острыми и эффективными, обеспечивая идеальное и бережное подравнивание.

    Безопасные лезвия для защиты кожи

    Безопасные лезвия для защиты кожи

    Забудьте о зуде и раздражении кожи благодаря закругленным кончикам лезвий для более бережного контакта с кожей.

    Разные установки длины

    Разные установки длины

    Подравнивайте волосы до нужной длины с этим эффективным триммером для бороды. Поверните регулятор для выбора одной из 10 установок длины от 0,5 до 10 мм с шагом 1 мм.

    До 45 минут беспроводного использования

    До 45 минут беспроводного использования

    Забудьте о неудобстве проводного использования — одной 10-часовой зарядки хватит на 45 минут применения.

    Простое обслуживание

    Простое обслуживание

    Для удобства при очистке снимите головку триммера для бороды Philips** и промойте под струей воды. Прежде чем снова прикрепить к прибору, полностью просушите ее.

    Удобная ручка

    Удобная ручка

    Быстрый триммер, который удобно держать в руке и использовать, в том числе для подравнивания волос в труднодоступных участках.

    Гарантия для защиты покупателя

    Гарантия для защиты покупателя

    Все наши устройства для ухода за волосами созданы для долгой службы. На них распространяется 2-летняя гарантия, они не требуют смазки и совместимы с напряжением разных стандартов.

    Отслеживайте заряд аккумулятора

    Зеленый индикатор на адаптере поможет понять, что устройство заряжается.

    • Создайте свой стиль

      Количество установок длины
      10 установок длины

    • Аксессуары

      Гребень
      Система Lift & Trim
      Обслуживание
      Щеточка для чистки

    • Питание

      Зарядка
      10 часов для полной зарядки
      Тип элемента питания
      Никель-металл-гидридный аккумулятор
      Время работы
      45 минут
      Автопереключение напряжения
      100–240 В

    • Дизайн

      Ручка
      Эргономичная удобная ручка

    • Обслуживание

      Гарантия 2 года
      Да
      Смазка лезвий не требуется
      Да

    • Режущая система

      Ширина ножа
      32  миллиметра
      Режущий блок
      Лезвия из нержавеющей стали
      Диапазон настроек длины
      0,5–10 мм
      Регулировка (шаг изменения длины)
      На 1 мм
      Зубцы, исключающие возникновение царапин
      Для дополнительного комфорта

    • Удобство использования

      Очистка
      Моющиеся насадки
      Дисплей
      Индикатор зарядки на адаптере
      Регулятор длины
      Удобная настройка длины
      При работе
      Питание от аккумулятора

    Badge-D2C

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    • Система Lift&Trim бреет на 30 % быстрее в сравнении с предыдущими моделями Philips
    • * ФИЛИПС - самый предпочитаемый бренд среди триммеров. По результатам исследования предпочтений бренда в следующих категориях: триммеры для тела, триммеры для бороды, машинки для стрижки, мультитриммеры, GemSeek Consulting LTD, 2021 г.
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