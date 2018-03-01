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  • 3-дневная щетина без труда 3-дневная щетина без труда 3-дневная щетина без труда

    Beardtrimmer series 3000 Триммер для бороды

    BT3216/14

    3-дневная щетина без труда

    Триммер с инновационной системой Lift&Trim приподнимает и срезает больше волосков для эффективного подравнивания. Вы легко сможете создать свой идеальный образ, будь то трехдневная щетина, короткая или длинная борода.

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    Beardtrimmer series 3000 Триммер для бороды

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    3-дневная щетина без труда

    Система Lift&Trim бреет на 30 % быстрее*

    • Точные установки длины с шагом 0,5 мм
    • Лезвия из нержавеющей стали
    • 1ч. зарядки — 60 мин. автономной работы
    • Система Lift & Trim
    Равномерное подравнивание в том числе прилегающих волосков

    Равномерное подравнивание в том числе прилегающих волосков

    Идеально для подравнивания щетины: этот триммер для бороды Philips оснащен нашей новой системой Lift & Trim —гребнем, который приподнимает и направляет волоски для точного срезания лезвиями до нужной длины.

    Идеальное и бережное подравнивание

    Идеальное и бережное подравнивание

    Самозатачивающиеся лезвия из стали на триммере для бороды Philips 3000 всегда остаются острыми и эффективными, обеспечивая идеальное и бережное подравнивание.

    Безопасные лезвия для защиты кожи

    Безопасные лезвия для защиты кожи

    Забудьте о зуде и раздражении кожи благодаря закругленным кончикам лезвий для более бережного контакта с кожей.

    Разные установки длины

    Разные установки длины

    Подравнивайте волосы до нужной длины с этим эффективным триммером для бороды. Поверните регулятор для выбора одной из 20 установок длины от 0,5 до 10 мм с шагом 0,5 мм.

    До 60 минут беспроводного использования

    До 60 минут беспроводного использования

    Забудьте о неудобстве проводного использования — 1-часовой зарядки хватит на 60 минут применения. Либо используйте в проводном режиме для непрерывной работы.

    Индикаторы уровня заряда аккумулятора

    Индикаторы уровня заряда аккумулятора

    Индикаторы аккумулятора на триммере информируют о состоянии батареи: о низком заряде, полной разрядке, полной зарядке или о выполнении зарядки. Благодаря этому вы всегда сможете вовремя зарядить триммер, чтобы не прерываться во время использования устройства.

    Простое обслуживание

    Простое обслуживание

    Для удобства при очистке снимите головку триммера для бороды Philips и промойте под струей воды. Прежде чем снова прикрепить к прибору, полностью просушите ее.

    Удобная ручка

    Удобная ручка

    Быстрый триммер, который удобно держать в руке и использовать, в том числе для подравнивания волос в труднодоступных участках.

    Легко хранить и переносить продукты

    Легко хранить и переносить продукты

    Дорожный чехол позволяет удобно хранить все компоненты и аксессуары как дома, так и в поездках.

    2-летняя международная гарантия, смазка не требуется

    Все наши устройства для ухода за волосами созданы для долгой службы. Во всех странах на них распространяется 2-летняя гарантия, и они не требуют смазки.

    • Создайте свой стиль

      Количество установок длины
      С 20 настройками длины

    • Аксессуары

      Обслуживание
      Щеточка для чистки
      Чехол
      Чехол для хранения
      Гребень
      Система Lift & Trim

    • Питание

      Тип элемента питания
      Никель-металл-гидридный аккумулятор
      Зарядка
      1 час для полной зарядки
      Время работы
      60 минут
      Автопереключение напряжения
      100–240 В

    • Дизайн

      Ручка
      Эргономичная удобная ручка

    • Обслуживание

      Гарантия 2 года
      Да
      Смазка лезвий не требуется
      Да

    • Режущая система

      Ширина ножа
      32  миллиметра
      Режущий блок
      Лезвия из нержавеющей стали
      Диапазон настроек длины
      0,5–10 мм
      Регулировка (шаг изменения длины)
      0,5 мм
      Зубцы, исключающие возникновение царапин
      Для дополнительного комфорта

    • Удобство использования

      Дисплей
      • Индикатор низкого заряда аккумулятора
      • Индикатор зарядки
      • Индикатор полной разрядки аккумулятора
      Регулятор длины
      Удобная настройка длины
      Очистка
      Моющиеся насадки
      При работе
      Питание от сети и от аккумулятора

    Badge-D2C

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    • Система Lift&Trim бреет на 30 % быстрее в сравнении с предыдущими моделями Philips
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