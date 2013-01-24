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Beardtrimmer series 3000

Триммер для бороды

BT3216/14
Общая оценка / 5
1 награда
  • 3-дневная щетина без труда 3-дневная щетина без труда 3-дневная щетина без труда
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    Beardtrimmer series 3000 Триммер для бороды

    BT3216/14
    Общая оценка / 5
    1 награда

    3-дневная щетина без труда

    Триммер с инновационной системой Lift&Trim приподнимает и срезает больше волосков для эффективного подравнивания. Вы легко сможете создать свой идеальный образ, будь то трехдневная щетина, короткая или длинная борода. Узнать обо всех преимуществах

    Beardtrimmer series 3000 Триммер для бороды

    3-дневная щетина без труда

    Триммер с инновационной системой Lift&Trim приподнимает и срезает больше волосков для эффективного подравнивания. Вы легко сможете создать свой идеальный образ, будь то трехдневная щетина, короткая или длинная борода. Узнать обо всех преимуществах

    3-дневная щетина без труда

    Триммер с инновационной системой Lift&Trim приподнимает и срезает больше волосков для эффективного подравнивания. Вы легко сможете создать свой идеальный образ, будь то трехдневная щетина, короткая или длинная борода. Узнать обо всех преимуществах

    Beardtrimmer series 3000 Триммер для бороды

    3-дневная щетина без труда

    Триммер с инновационной системой Lift&Trim приподнимает и срезает больше волосков для эффективного подравнивания. Вы легко сможете создать свой идеальный образ, будь то трехдневная щетина, короткая или длинная борода. Узнать обо всех преимуществах

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      3-дневная щетина без труда

      Система Lift&Trim бреет на 30 % быстрее*

      • Точные установки длины с шагом 0,5 мм
      • Лезвия из нержавеющей стали
      • 1ч. зарядки — 60 мин. автономной работы
      • Система Lift&Trim
      Насадка-триммер Lift&Trim направляет волоски к лезвиям для равномерного подравнивания

      Насадка-триммер Lift&Trim направляет волоски к лезвиям для равномерного подравнивания

      Новая система Lift&Trim позволяет равномерно подравнивать волоски, приподнимая их и направляя к лезвиям.

      Лезвия из нержавеющей стали долго остаются острыми

      Лезвия из нержавеющей стали долго остаются острыми

      Идеальное подравнивание и защита кожи день за днем. Стальные лезвия триммера всегда остаются такими же острыми, как и в первый день использования: они затачиваются самостоятельно, слегка касаясь друг друга во время работы прибора.

      Безопасные лезвия для гладкой кожи

      Безопасные лезвия для гладкой кожи

      Закругленные кончики лезвий предотвращают появление царапин и раздражения, обеспечивая гладкое скольжение по коже.

      20 фиксируемых установок длины 0,5–10 мм с шагом 0,5 мм

      20 фиксируемых установок длины 0,5–10 мм с шагом 0,5 мм

      С помощью регулировочного колесика можно задать длину от 0,5 до 10 мм с шагом 0,5 мм.

      60 минут работы от аккумулятора или работа от сети

      60 минут работы от аккумулятора или работа от сети

      Зарядка триммера для бороды в течение 1 часа обеспечивает 60 минут автономной работы. Вы также можете использовать прибор при подключении к электросети.

      Индикаторы уровня заряда аккумулятора

      Индикаторы уровня заряда аккумулятора

      Индикаторы аккумулятора на триммере информируют о состоянии батареи: о низком заряде, полной разрядке, полной зарядке или о выполнении зарядки. Благодаря этому вы всегда сможете вовремя зарядить триммер, чтобы не прерываться во время подравнивания.

      Съемная головка для легкой очистки

      Съемная головка для легкой очистки

      Для удобства при очистке снимите головку и промойте под струей воды. Прежде чем снова прикрепить к прибору, полностью просушите ее.

      Эргономичный дизайн для удобства использования

      Эргономичный дизайн для удобства использования

      Удобно держать и использовать. Конструкция прибора позволяет обрабатывать даже труднодоступные участки.

      Чехол для хранения и поездок

      Чехол для хранения и поездок

      Чехол для путешествий защищает устройство во время поездок и хранения.

      2-летняя международная гарантия, смазка не требуется

      Все наши устройства для ухода за волосами созданы для долгой службы. Во всех странах на них распространяется 2-летняя гарантия, и они не требуют смазки.

      Технические характеристики

      • Режущая система

        Регулировка (шаг изменения длины)
        0,5 мм
        Диапазон настроек длины
        0,5–10 мм
        Ширина ножа
        32  миллиметра
        Режущий блок
        Лезвия из нержавеющей стали
        Зубцы, исключающие возникновение царапин
        Для дополнительного комфорта

      • Создайте свой стиль

        Количество установок длины
        20 фиксируемых установок длины

      • Аксессуары

        Гребень
        Система Lift&Trim
        Чехол
        Чехол для хранения
        Обслуживание
        Щеточка для чистки

      • Питание

        Время работы
        60 минут
        Зарядка
        1 час для полной зарядки
        Тип элемента питания
        Никель-металл-гидридный аккумулятор
        Автопереключение напряжения
        100–240 В

      • Удобство использования

        Регулировочное колесико
        Удобная настройка длины
        Дисплей
        • Индикатор низкого заряда аккумулятора
        • Индикатор зарядки
        • Индикатор полной разрядки аккумулятора
        Очистка
        Моющиеся насадки
        При работе
        Питание от сети и от аккумулятора

      • Дизайн

        Ручка
        Эргономичный удобный захват

      • Обслуживание

        Смазка не требуется
        Да
        Гарантия 2 года
        Да

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            • Система Lift&Trim бреет на 30 % быстрее в сравнении с предыдущими моделями Philips