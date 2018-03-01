BT3216/14
3-дневная щетина без труда
Триммер с инновационной системой Lift&Trim приподнимает и срезает больше волосков для эффективного подравнивания. Вы легко сможете создать свой идеальный образ, будь то трехдневная щетина, короткая или длинная борода.Узнать обо всех преимуществах
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Идеально для подравнивания щетины: этот триммер для бороды Philips оснащен нашей новой системой Lift & Trim —гребнем, который приподнимает и направляет волоски для точного срезания лезвиями до нужной длины.
Самозатачивающиеся лезвия из стали на триммере для бороды Philips 3000 всегда остаются острыми и эффективными, обеспечивая идеальное и бережное подравнивание.
Забудьте о зуде и раздражении кожи благодаря закругленным кончикам лезвий для более бережного контакта с кожей.
Подравнивайте волосы до нужной длины с этим эффективным триммером для бороды. Поверните регулятор для выбора одной из 20 установок длины от 0,5 до 10 мм с шагом 0,5 мм.
Забудьте о неудобстве проводного использования — 1-часовой зарядки хватит на 60 минут применения. Либо используйте в проводном режиме для непрерывной работы.
Индикаторы аккумулятора на триммере информируют о состоянии батареи: о низком заряде, полной разрядке, полной зарядке или о выполнении зарядки. Благодаря этому вы всегда сможете вовремя зарядить триммер, чтобы не прерываться во время использования устройства.
Для удобства при очистке снимите головку триммера для бороды Philips и промойте под струей воды. Прежде чем снова прикрепить к прибору, полностью просушите ее.
Быстрый триммер, который удобно держать в руке и использовать, в том числе для подравнивания волос в труднодоступных участках.
Дорожный чехол позволяет удобно хранить все компоненты и аксессуары как дома, так и в поездках.
Все наши устройства для ухода за волосами созданы для долгой службы. Во всех странах на них распространяется 2-летняя гарантия, и они не требуют смазки.
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