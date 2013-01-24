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Beardtrimmer series 3000

Триммер для бороды

BT3222/14
Общая оценка / 5
  • Быстрое и точное подравнивание для простого создания образа Быстрое и точное подравнивание для простого создания образа Быстрое и точное подравнивание для простого создания образа
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    Beardtrimmer series 3000 Триммер для бороды

    BT3222/14
    Общая оценка / 5

    Быстрое и точное подравнивание для простого создания образа

    Этот триммер с инновационной системой Lift&Trim приподнимает и срезает больше волосков для эффективного подравнивания. Вы легко сможете создать свой идеальный образ, будь то трехдневная щетина, короткая или длинная борода. Узнать обо всех преимуществах

    Beardtrimmer series 3000 Триммер для бороды

    Быстрое и точное подравнивание для простого создания образа

    Этот триммер с инновационной системой Lift&Trim приподнимает и срезает больше волосков для эффективного подравнивания. Вы легко сможете создать свой идеальный образ, будь то трехдневная щетина, короткая или длинная борода. Узнать обо всех преимуществах

    Быстрое и точное подравнивание для простого создания образа

    Этот триммер с инновационной системой Lift&Trim приподнимает и срезает больше волосков для эффективного подравнивания. Вы легко сможете создать свой идеальный образ, будь то трехдневная щетина, короткая или длинная борода. Узнать обо всех преимуществах

    Beardtrimmer series 3000 Триммер для бороды

    Быстрое и точное подравнивание для простого создания образа

    Этот триммер с инновационной системой Lift&Trim приподнимает и срезает больше волосков для эффективного подравнивания. Вы легко сможете создать свой идеальный образ, будь то трехдневная щетина, короткая или длинная борода. Узнать обо всех преимуществах

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      Быстрое и точное подравнивание для простого создания образа

      Самозатачивающиеся титановые лезвия

      • Точные установки длины с шагом 0,5 мм
      • Лезвия с титановым покрытием
      • 1ч. зарядки — 60 мин. автономной работы
      • Система Lift&Trim
      Насадка-триммер Lift&Trim направляет волоски к лезвиям для равномерного подравнивания

      Насадка-триммер Lift&Trim направляет волоски к лезвиям для равномерного подравнивания

      Новая система Lift&Trim позволяет равномерно подравнивать волоски, приподнимая их и направляя к лезвиям.

      Оптимальная эффективность с самозатачивающимися титановыми лезвиями

      Оптимальная эффективность с самозатачивающимися титановыми лезвиями

      Идеальное подравнивание и защита кожи день за днем. Самозатачивающиеся титановые лезвия триммера всегда остаются такими же острыми, как и в первый день использования: они затачиваются самостоятельно, слегка касаясь друг друга во время работы прибора.

      Технология DuraPower для длительной работы от аккумулятора

      Технология DuraPower для длительной работы от аккумулятора

      Технология DuraPower уменьшает трение лезвий, защищая мотор и аккумулятор от перегрузок. Таким образом ресурс аккумулятора триммера увеличивается в 4 раза.

      Безопасные лезвия для гладкой кожи

      Безопасные лезвия для гладкой кожи

      Закругленные кончики лезвий предотвращают появление царапин и раздражения, обеспечивая гладкое скольжение по коже.

      20 фиксируемых установок длины 0,5–10 мм с шагом 0,5 мм

      20 фиксируемых установок длины 0,5–10 мм с шагом 0,5 мм

      С помощью регулировочного колесика можно задать длину от 0,5 до 10 мм с шагом 0,5 мм.

      60 минут работы от аккумулятора или работа от сети

      60 минут работы от аккумулятора или работа от сети

      Зарядка триммера для бороды в течение 1 часа обеспечивает 60 минут автономной работы. Вы также можете использовать прибор при подключении к электросети.

      Индикаторы уровня заряда аккумулятора

      Индикаторы уровня заряда аккумулятора

      Индикаторы аккумулятора на триммере информируют о состоянии батареи: о низком заряде, полной разрядке, полной зарядке или о выполнении зарядки. Благодаря этому вы всегда сможете вовремя зарядить триммер, чтобы не прерываться во время подравнивания.

      Съемная головка для легкой очистки

      Съемная головка для легкой очистки

      Для удобства при очистке снимите головку и промойте под струей воды. Прежде чем снова прикрепить к прибору, полностью просушите ее.

      Эргономичный дизайн для удобства использования

      Эргономичный дизайн для удобства использования

      Удобно держать и использовать. Конструкция прибора позволяет обрабатывать даже труднодоступные участки.

      Чехол для хранения и поездок

      Чехол для хранения и поездок

      Чехол для путешествий защищает устройство во время поездок и хранения.

      Гарантия 2 года, напряжение разных стандартов, не требует смазки

      Гарантия 2 года, напряжение разных стандартов, не требует смазки

      На этот триммер Philips распространяется 2-летняя гарантия. Все наши приборы по уходу за собой созданы для долгой службы. Прибор работает при напряжении разных стандартов и не требует смазки.

      Технические характеристики

      • Режущая система

        Регулировка (шаг изменения длины)
        0,5 мм
        Диапазон настроек длины
        0,5–10 мм
        Ширина ножа
        32  миллиметра
        Режущий блок
        Титановые лезвия
        Зубцы, исключающие возникновение царапин
        Для дополнительного комфорта

      • Создайте свой стиль

        Количество установок длины
        20 насадок разной длины в комплекте

      • Аксессуары

        Гребень
        Система Lift&Trim
        Чехол
        Чехол для хранения
        Обслуживание
        Щеточка для чистки

      • Питание

        Технология DuraPower
        Срок службы аккумулятора в 4 раза больше
        Время работы
        60 минут
        Зарядка
        1 час для полной зарядки
        Тип элемента питания
        Никель-металл-гидридный аккумулятор
        Автопереключение напряжения
        100–240 В

      • Удобство использования

        Регулировочное колесико
        Удобная настройка длины
        Дисплей
        • Индикатор низкого заряда аккумулятора
        • Индикатор зарядки
        • Индикатор полной разрядки аккумулятора
        • Индикатор полного заряда аккумулятора
        Очистка
        Моющиеся насадки
        При работе
        Питание от сети и от аккумулятора

      • Дизайн

        Ручка
        Эргономичный удобный захват

      • Обслуживание

        Смазка не требуется
        Да
        Гарантия 2 года
        Да

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