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  • Быстрое и точное подравнивание для простого создания стиля Быстрое и точное подравнивание для простого создания стиля Быстрое и точное подравнивание для простого создания стиля

    Beardtrimmer series 3000 Триммер для бороды

    BT3222/14

    Быстрое и точное подравнивание для простого создания стиля

    Триммер с инновационной системой Lift & Trim приподнимает и направляет к лезвию даже прилегающие близко к коже волоски, благодаря чему за 1 движение срезает больше волосков и более равномерно. Поэтому вы легко сможете создать или обновить свой стиль, будь то 3-дневная щетина, короткая или длинная борода.

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    Beardtrimmer series 3000 Триммер для бороды

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    Быстрое и точное подравнивание для простого создания стиля

    Самозатачивающиеся титановые лезвия

    • Точные установки длины с шагом 0,5 мм
    • Лезвия с титановым покрытием
    • 1ч. зарядки - 60 мин. автономной работы
    • Система Lift & Trim
    Равномерное подравнивание в том числе прилегающих волосков

    Равномерное подравнивание в том числе прилегающих волосков

    Идеально для подравнивания щетины: этот триммер для бороды Philips* оснащен нашей новой системой Lift & Trim —гребнем, который приподнимает и направляет волоски для точного срезания лезвиями до нужной длины.

    Сверхострые лезвия для идеально точного результата

    Сверхострые лезвия для идеально точного результата

    Самозатачивающиеся стальные лезвия с титановым покрытием предназначены для поддержания максимальной эффективности в течение длительного срока для бережного подравнивания волос.

    Долговечный аккумулятор

    Долговечный аккумулятор

    Этот триммер для бороды использует технологию DuraPower для минимального трения лезвий — от мотора не требуется работать на полную мощность, и аккумулятор будет держать заряд до 4 раз дольше.

    Безопасные лезвия для защиты кожи

    Безопасные лезвия для защиты кожи

    Забудьте о зуде и раздражении кожи благодаря закругленным кончикам лезвий для более бережного контакта с кожей.

    Разные установки длины

    Разные установки длины

    Подравнивайте волосы до нужной длины с этим эффективным триммером для бороды. Поверните регулятор для выбора одной из 20 установок длины от 0,5 до 10 мм с шагом 0,5 мм.

    60 минут работы от аккумулятора или работа от сети

    60 минут работы от аккумулятора или работа от сети

    Зарядка триммера для бороды в течение 1 часа обеспечивает 60 минут автономной работы. Вы также можете использовать прибор при подключении к электросети.

    Индикаторы уровня заряда аккумулятора

    Индикаторы уровня заряда аккумулятора

    Индикаторы аккумулятора на триммере информируют о состоянии батареи: о низком заряде, полной разрядке, полной зарядке или о выполнении зарядки. Благодаря этому вы всегда сможете вовремя зарядить триммер, чтобы не прерываться во время использования устройства.

    Простое обслуживание

    Простое обслуживание

    Для удобства при очистке снимите головку триммера для бороды Philips* и промойте под струей воды. Прежде чем снова прикрепить к прибору, полностью просушите ее.

    Удобная ручка

    Удобная ручка

    Быстрый триммер, который удобно держать в руке и использовать, в том числе для подравнивания волос в труднодоступных участках.

    Легко хранить и переносить продукты

    Легко хранить и переносить продукты

    Дорожный чехол позволяет удобно хранить все компоненты и аксессуары как дома, так и в поездках.

    Гарантия для защиты покупателя

    Гарантия для защиты покупателя

    Все наши устройства для ухода за волосами созданы для долгой службы. На них распространяется 2-летняя гарантия, они не требуют смазки и совместимы с напряжением разных стандартов.

    • Создайте свой стиль

      Количество установок длины
      С 20 настройками длины

    • Аксессуары

      Гребень
      Система Lift & Trim
      Чехол
      Чехол для хранения
      Обслуживание
      Щеточка для чистки

    • Питание

      Автопереключение напряжения
      100–240 В
      Время работы
      60 минут
      Тип элемента питания
      Никель-металл-гидридный аккумулятор
      Зарядка
      1 час для полной зарядки
      Технология DuraPower
      В 4 раза более долгий срок службы аккумулятора

    • Дизайн

      Ручка
      Эргономичная удобная ручка

    • Обслуживание

      Гарантия 2 года
      Да
      Смазка лезвий не требуется
      Да

    • Режущая система

      Режущий блок
      Титановые лезвия
      Ширина ножа
      32  миллиметра
      Диапазон настроек длины
      0,5–10 мм
      Регулировка (шаг изменения длины)
      0,5 мм
      Зубцы, исключающие возникновение царапин
      Для дополнительного комфорта

    • Удобство использования

      Регулятор длины
      Удобная настройка длины
      Дисплей
      • Индикатор низкого заряда аккумулятора
      • Индикатор зарядки
      • Индикатор полной разрядки аккумулятора
      • Индикатор полного заряда аккумулятора
      Очистка
      Моющиеся насадки
      При работе
      Питание от сети и от аккумулятора

    Badge-D2C

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