Быстрое и точное подравнивание для простого создания стиля

Триммер с инновационной системой Lift & Trim приподнимает и направляет к лезвию даже прилегающие близко к коже волоски, благодаря чему за 1 движение срезает больше волосков и более равномерно. Поэтому вы легко сможете создать или обновить свой стиль, будь то 3-дневная щетина, короткая или длинная борода.