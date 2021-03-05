BT3222/14
Быстрое и точное подравнивание для простого создания стиля
Триммер с инновационной системой Lift & Trim приподнимает и направляет к лезвию даже прилегающие близко к коже волоски, благодаря чему за 1 движение срезает больше волосков и более равномерно. Поэтому вы легко сможете создать или обновить свой стиль, будь то 3-дневная щетина, короткая или длинная борода.Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Идеально для подравнивания щетины: этот триммер для бороды Philips* оснащен нашей новой системой Lift & Trim —гребнем, который приподнимает и направляет волоски для точного срезания лезвиями до нужной длины.
Самозатачивающиеся стальные лезвия с титановым покрытием предназначены для поддержания максимальной эффективности в течение длительного срока для бережного подравнивания волос.
Этот триммер для бороды использует технологию DuraPower для минимального трения лезвий — от мотора не требуется работать на полную мощность, и аккумулятор будет держать заряд до 4 раз дольше.
Забудьте о зуде и раздражении кожи благодаря закругленным кончикам лезвий для более бережного контакта с кожей.
Подравнивайте волосы до нужной длины с этим эффективным триммером для бороды. Поверните регулятор для выбора одной из 20 установок длины от 0,5 до 10 мм с шагом 0,5 мм.
Зарядка триммера для бороды в течение 1 часа обеспечивает 60 минут автономной работы. Вы также можете использовать прибор при подключении к электросети.
Индикаторы аккумулятора на триммере информируют о состоянии батареи: о низком заряде, полной разрядке, полной зарядке или о выполнении зарядки. Благодаря этому вы всегда сможете вовремя зарядить триммер, чтобы не прерываться во время использования устройства.
Для удобства при очистке снимите головку триммера для бороды Philips* и промойте под струей воды. Прежде чем снова прикрепить к прибору, полностью просушите ее.
Быстрый триммер, который удобно держать в руке и использовать, в том числе для подравнивания волос в труднодоступных участках.
Дорожный чехол позволяет удобно хранить все компоненты и аксессуары как дома, так и в поездках.
Все наши устройства для ухода за волосами созданы для долгой службы. На них распространяется 2-летняя гарантия, они не требуют смазки и совместимы с напряжением разных стандартов.
Создайте свой стиль
Аксессуары
Питание
Дизайн
Обслуживание
Режущая система
Удобство использования
Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.