Оптимальная эффективность с самозатачивающимися титановыми лезвиями

Идеальное подравнивание и защита кожи день за днем. Самозатачивающиеся титановые лезвия триммера всегда остаются такими же острыми, как и в первый день использования: они затачиваются самостоятельно, слегка касаясь друг друга во время работы прибора.