BT5502/15
Точное подравнивание одним движением
Равномерное и точное подравнивание волос любой длины, будь то трехдневная щетина, короткая или длинная борода. Наша инновационная система Lift & Trim PRO приподнимает волоски на уровень лезвий с двойной заточкой для точного подравнивания одним движением.Узнать обо всех преимуществах
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У щетины нет ни единого шанса. Система Lift & Trim PRO захватывает все прилегающие волоски и приподнимает их для точного срезания лезвиями, однако также эффективна и при подравнивании длинной бороды**.
Лезвия с двойной заточкой справятся даже с густыми волосами и обеспечат точное подравнивание и создание контуров. Лезвия не требуют замены и смазки.
Подравнивайте волосы до нужной длины. Поверните регулятор для выбора одной из 40 установок длины от 0,4 до 10 мм с шагом от 0,2 мм.
Индивидуальная настройка длины стайлера подходит под любой тип бороды. Выберите шаг 0,2 мм в диапазоне настроек 0,4-2мм для короткой бороды. Для более длинной бороды рекомендуем шаг 0,5 мм в диапазоне настроек 2-5 мм. Для длинной бороды свыше 5 мм выберете шаг 1 мм, используя настройки выше 5 мм.
Беспроводной триммер для щетины — это удобно, ведь 1-часовой зарядки хватит на 90 минут автономной работы. Вы также можете подключать устройство к сети для непрерывной работы. 5-минутной зарядки хватит на целый сеанс подравнивания.
Триммер для бороды полностью водонепроницаем: просто промойте его под краном для тщательной очистки.
Индикаторы аккумулятора на триммере информируют о состоянии батареи: о низком заряде, полной разрядке, полной зарядке или о выполнении зарядки. Благодаря этому вы всегда сможете вовремя зарядить триммер, чтобы не прерываться во время использования устройства.
Все наши устройства для ухода за волосами созданы для долгой службы. На них распространяется 2-летняя гарантия, они не требуют смазки и совместимы с напряжением разных стандартов.
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