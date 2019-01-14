Ключевые слова для поиска

  • Точное подравнивание одним движением Точное подравнивание одним движением Точное подравнивание одним движением

    Beardtrimmer series 5000 Триммер для бороды

    BT5502/15

    Точное подравнивание одним движением

    Равномерное и точное подравнивание волос любой длины, будь то трехдневная щетина, короткая или длинная борода. Наша инновационная система Lift & Trim PRO приподнимает волоски на уровень лезвий с двойной заточкой для точного подравнивания одним движением.

    Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Beardtrimmer series 5000 Триммер для бороды

    Похожие продукты

    Смотреть все

    Точное подравнивание одним движением

    В 2 раза больше точности благодаря системе Lift & Trim PRO*

    • Установки длины с шагом 0,2 мм
    • Самозатачивающиеся металлические лезвия
    • До 90 минут работы после 1 часа зарядки
    • Система Lift & Trim PRO
    Равномерное подравнивание в том числе прилегающих волосков

    Равномерное подравнивание в том числе прилегающих волосков

    У щетины нет ни единого шанса. Система Lift & Trim PRO захватывает все прилегающие волоски и приподнимает их для точного срезания лезвиями, однако также эффективна и при подравнивании длинной бороды**.

    Самозатачивающиеся лезвия для максимальной службы

    Самозатачивающиеся лезвия для максимальной службы

    Лезвия с двойной заточкой справятся даже с густыми волосами и обеспечат точное подравнивание и создание контуров. Лезвия не требуют замены и смазки.

    Разные установки длины

    Разные установки длины

    Подравнивайте волосы до нужной длины. Поверните регулятор для выбора одной из 40 установок длины от 0,4 до 10 мм с шагом от 0,2 мм.

    Точная настройка длины

    Точная настройка длины

    Индивидуальная настройка длины стайлера подходит под любой тип бороды. Выберите шаг 0,2 мм в диапазоне настроек 0,4-2мм для короткой бороды. Для более длинной бороды рекомендуем шаг 0,5 мм в диапазоне настроек 2-5 мм. Для длинной бороды свыше 5 мм выберете шаг 1 мм, используя настройки выше 5 мм.

    До 90 минут беспроводного использования

    До 90 минут беспроводного использования

    Беспроводной триммер для щетины — это удобно, ведь 1-часовой зарядки хватит на 90 минут автономной работы. Вы также можете подключать устройство к сети для непрерывной работы. 5-минутной зарядки хватит на целый сеанс подравнивания.

    Простая, но тщательная очистка

    Простая, но тщательная очистка

    Триммер для бороды полностью водонепроницаем: просто промойте его под краном для тщательной очистки.

    Индикаторы уровня заряда аккумулятора

    Индикаторы уровня заряда аккумулятора

    Индикаторы аккумулятора на триммере информируют о состоянии батареи: о низком заряде, полной разрядке, полной зарядке или о выполнении зарядки. Благодаря этому вы всегда сможете вовремя зарядить триммер, чтобы не прерываться во время использования устройства.

    Гарантия для защиты покупателя

    Гарантия для защиты покупателя

    Все наши устройства для ухода за волосами созданы для долгой службы. На них распространяется 2-летняя гарантия, они не требуют смазки и совместимы с напряжением разных стандартов.

    • Аксессуары

      Чехол
      Чехол для хранения
      Гребень
      • Гребень Lift & Trim
      • Гребень для длинной бороды

    • Питание

      Автопереключение напряжения
      100–240 В
      Время работы
      До 90 минут
      Зарядка
      • 1 час для полной зарядки
      • Быстрая зарядка в течение 5 минут
      Тип элемента питания
      Никель-металл-гидридный аккумулятор

    • Обслуживание

      Гарантия 2 года
      Да
      Смазка лезвий не требуется
      Да

    • Режущая система

      Режущий блок
      Лезвия из нержавеющей стали
      Диапазон настроек длины
      0,4–20 мм
      Количество установок длины
      40
      Регулировка (шаг изменения длины)
      От 0,2 мм

    • Удобство использования

      Регулятор длины
      Удобная настройка длины
      Очистка
      Можно промывать под водой
      Дисплей
      Индикатор батареи
      При работе
      Питание от сети и от аккумулятора

    Badge-D2C

    Получите консультацию по этому продукту

    Найдите советы по использованию продуктов, часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, а также сведения по безопасности и нормативному соответствию.
    Clippin

    Найдите запасную часть или аксессуар

    Перейти к разделу компонентов и аксессуаров

    Аксессуары

    Предлагаемые продукты

    Недавно просмотренные продукты

    Награды

    Отзывы

    Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

    • По сравнению с предыдущей моделью Philips
    • * ФИЛИПС - самый предпочитаемый бренд среди триммеров. По результатам исследования предпочтений бренда в следующих категориях: триммеры для тела, триммеры для бороды, машинки для стрижки, мультитриммеры, GemSeek Consulting LTD, 2021 г.
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Все права защищены.

    Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.