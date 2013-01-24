Ключевые слова для поиска
Точное подравнивание одним движением
Равномерное и точное подравнивание волос любой длины, будь то трехдневная щетина, короткая или длинная борода. Наша инновационная система Lift & Trim PRO приподнимает волоски на уровень лезвий с двойной заточкой для точного подравнивания одним движением. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Точное подравнивание одним движением
Равномерное и точное подравнивание волос любой длины, будь то трехдневная щетина, короткая или длинная борода. Наша инновационная система Lift & Trim PRO приподнимает волоски на уровень лезвий с двойной заточкой для точного подравнивания одним движением. Узнать обо всех преимуществах
Точное подравнивание одним движением
Равномерное и точное подравнивание волос любой длины, будь то трехдневная щетина, короткая или длинная борода. Наша инновационная система Lift & Trim PRO приподнимает волоски на уровень лезвий с двойной заточкой для точного подравнивания одним движением. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Точное подравнивание одним движением
Равномерное и точное подравнивание волос любой длины, будь то трехдневная щетина, короткая или длинная борода. Наша инновационная система Lift & Trim PRO приподнимает волоски на уровень лезвий с двойной заточкой для точного подравнивания одним движением. Узнать обо всех преимуществах
Подравнивайте щетину одним движением благодаря нашей инновационной системе Lift & Trim PRO. Она приподнимает прилегающие волоски и направляет их к острым металлическим лезвиям для точного подравнивания.
Лезвия из нержавеющей стали с двойной заточкой идеально подравнивают даже самые жесткие волоски. В процессе подравнивания лезвия самостоятельно затачиваются, слегка касаясь друг друга, поэтому им не требуется замена и смазка на протяжении всего срока службы триммера.
Меняйте длину стрижки с помощью колеса регулировки для достижения желаемого стиля. Используйте гребень для короткой бороды с настройками 0,4–10 мм и гребень для длинной бороды с настройками 10–20 мм.
Интервал 0,2 мм от 0,4 до 2 мм для точного подравнивания короткой бороды; интервал 0,5 мм от 2 до 5 мм для ровной 3-дневной щетины; интервал 1 мм от 5 мм для ухода за длинной бородой.
Подравнивайте усы или создавайте четкий контур в труднодоступных участках с помощью съемной насадки компактного триммера.
Современный литий-ионный аккумулятор обеспечивает до 900 минут производительной автономной работы после зарядки в течение 1 часа. Триммер также работает от сети, а функция быстрой зарядки в течение 5 минут гарантирует один полноценный сеанс подравнивания.
Чтобы очистить триммер для бороды, просто промойте его под струей воды.
Индикатор указывает на состояние аккумулятора: батарея разряжена, заряжается или заряжена полностью.
Все наши приборы по уходу за собой созданы для долгой службы. Во всех странах на них распространяется 2-летняя гарантия, они поддерживают напряжение разных стандартов и не требуют смазки.
Режущая система
Удобство использования
Питание
Обслуживание
Аксессуары