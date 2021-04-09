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  • Превосходная точность Превосходная точность Превосходная точность

    Beardtrimmer series 5000 Триммер для бороды

    BT5522/15

    Превосходная точность

    Триммер для бороды Philips 5000* — это премиальный триммер для бороды и щетины, который также позволяет состригать волосы на голове благодаря насадке для стрижки волос. Он обеспечивает равномерное подравнивание под любым углом и предлагает 40 установок длины. Оцените стальные лезвия DualCut и 120 минут работы от литий-ионного аккумулятора.

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    Beardtrimmer series 5000 Триммер для бороды

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    Превосходная точность

    Полный контроль над ростом бороды и волос

    • Установки длины с шагом 0,2 мм
    • Самозатачивающиеся металлические лезвия
    • 120 минут работы после 1 часа зарядки
    • Система Lift & Trim PRO
    Равномерное подравнивание в том числе прилегающих волосков

    Равномерное подравнивание в том числе прилегающих волосков

    У щетины нет ни единого шанса. Система Lift & Trim PRO захватывает все прилегающие волоски и приподнимает их для точного срезания лезвиями, однако также эффективна и при подравнивании длинной бороды.

    Самозатачивающиеся лезвия для максимальной службы

    Самозатачивающиеся лезвия для максимальной службы

    Лезвия с двойной заточкой справятся даже с густыми волосами и обеспечат точное подравнивание и создание контуров. Лезвия не требуют замены и смазки.

    Индикаторы уровня заряда аккумулятора

    Индикаторы уровня заряда аккумулятора

    Индикаторы аккумулятора на триммере информируют о состоянии батареи: о низком заряде, полной разрядке, полной зарядке или о выполнении зарядки. Благодаря этому вы всегда сможете вовремя зарядить триммер, чтобы не прерываться во время использования устройства.

    Гарантия для защиты покупателя

    Гарантия для защиты покупателя

    Все наши устройства для ухода за волосами созданы для долгой службы. На них распространяется 2-летняя гарантия, они не требуют смазки и совместимы с напряжением разных стандартов.

    Разные установки длины

    Подравнивайте волосы до нужной длины. Поверните регулятор для выбора одной из 40 установок длины от 0,4 до 10 мм с шагом 0,2 мм.

    Точная настройка длины

    Индивидуальная настройка длины стайлера подходит под любой тип бороды. Выберите шаг 0,2 мм в диапазоне настроек 0,4-2мм для короткой бороды. Для более длинной бороды рекомендуем шаг 0,5 мм в диапазоне настроек 2-5 мм. Для длинной бороды свыше 5 мм выберете шаг 1 мм, используя настройки выше 5 мм.

    Точный триммер для подравнивания бороды и создания контуров

    Создавайте четкие контуры в труднодоступных участках с помощью съемной насадки-триммера.

    Простая, но тщательная очистка

    Триммер для бороды полностью водонепроницаем: просто промойте его под краном для тщательной очистки.

    До 120 минут автономной работы после зарядки в течение 1 часа или питание от сети

    Современный литий-ионный аккумулятор обеспечивает до 120 минут производительной автономной работы после зарядки в течение 1 часа. Триммер также работает от сети, а функция быстрой зарядки в течение 5 минут гарантирует один полноценный сеанс подравнивания.

    Гребни для волос с точной регулировкой

    Триммер идет с 2 регулируемыми гребнями для волос: от 0,4 до 10 мм и от 10,4 до 20 мм

    • Аксессуары

      Гребень
      • Гребень Lift & Trim
      • 2 регулируемых гребня
      Чехол
      Чехол для хранения
      Триммер для контуров в комплекте
      Да

    • Питание

      Тип элемента питания
      Литий-ионный
      Время работы
      120 минут
      Автопереключение напряжения
      100–240 В
      Зарядка
      • 1 час для полной зарядки
      • Быстрая зарядка в течение 5 минут

    • Обслуживание

      Гарантия 2 года
      Да
      Смазка лезвий не требуется
      Да

    • Режущая система

      Режущий блок
      Лезвия из нержавеющей стали
      Количество установок длины
      40
      Диапазон настроек длины
      0,4–20 мм
      Регулировка (шаг изменения длины)
      От 0,2 мм

    • Удобство использования

      Очистка
      Можно промывать под водой
      Дисплей
      Индикатор батареи
      Регулятор длины
      Удобная настройка длины
      При работе
      Питание от сети и от аккумулятора

    Badge-D2C

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