Превосходная точность

Триммер для бороды Philips 5000* — это премиальный триммер для бороды и щетины, который также позволяет состригать волосы на голове благодаря насадке для стрижки волос. Он обеспечивает равномерное подравнивание под любым углом и предлагает 40 установок длины. Оцените стальные лезвия DualCut и 120 минут работы от литий-ионного аккумулятора.