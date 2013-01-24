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Превосходная точность
Триммер для бороды Philips 5500 — это премиальный триммер для бороды и щетины, который также позволяет состригать волосы. Он обеспечивает равномерное подравнивание под любым углом и предлагает 40 установок длины. Оцените стальные лезвия DualCut и 120 минут работы от литий-ионного аккумулятора. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Превосходная точность
Триммер для бороды Philips 5500 — это премиальный триммер для бороды и щетины, который также позволяет состригать волосы. Он обеспечивает равномерное подравнивание под любым углом и предлагает 40 установок длины. Оцените стальные лезвия DualCut и 120 минут работы от литий-ионного аккумулятора. Узнать обо всех преимуществах
Превосходная точность
Триммер для бороды Philips 5500 — это премиальный триммер для бороды и щетины, который также позволяет состригать волосы. Он обеспечивает равномерное подравнивание под любым углом и предлагает 40 установок длины. Оцените стальные лезвия DualCut и 120 минут работы от литий-ионного аккумулятора. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Превосходная точность
Триммер для бороды Philips 5500 — это премиальный триммер для бороды и щетины, который также позволяет состригать волосы. Он обеспечивает равномерное подравнивание под любым углом и предлагает 40 установок длины. Оцените стальные лезвия DualCut и 120 минут работы от литий-ионного аккумулятора. Узнать обо всех преимуществах
Подравнивайте щетину одним движением благодаря нашей инновационной системе Lift & Trim PRO. Она приподнимает прилегающие волоски и направляет их к острым металлическим лезвиям для точного подравнивания.
Лезвия из нержавеющей стали с двойной заточкой идеально подравнивают даже самые жесткие волоски. В процессе подравнивания лезвия самостоятельно затачиваются, слегка касаясь друг друга, поэтому им не требуется замена и смазка на протяжении всего срока службы триммера.
Меняйте длину стрижки с помощью колеса регулировки для достижения желаемого стиля. Используйте гребень для короткой бороды с настройками 0,4–10 мм и гребень для длинной бороды с настройками 10–20 мм.
Интервал 0,2 мм от 0,4 до 2 мм для точного подравнивания короткой бороды; интервал 0,5 мм от 2 до 5 мм для ровной 3-дневной щетины; интервал 1 мм от 5 мм для ухода за длинной бородой.
Подравнивайте усы или создавайте четкий контур в труднодоступных участках с помощью съемной насадки компактного триммера.
Чтобы очистить триммер для бороды, просто промойте его под струей воды.
Индикатор указывает на состояние аккумулятора: батарея разряжена, заряжается или заряжена полностью.
Все наши приборы по уходу за собой созданы для долгой службы. Во всех странах на них распространяется 2-летняя гарантия, они поддерживают напряжение разных стандартов и не требуют смазки.
Современный литий-ионный аккумулятор обеспечивает до 120 минут производительной автономной работы после зарядки в течение 1 часа. Триммер также работает от сети, а функция быстрой зарядки в течение 5 минут гарантирует один полноценный сеанс подравнивания.
Триммер идет с 2 регулируемыми гребнями для волос: от 0,4 до 10 мм и от 10,4 до 20 мм
Режущая система
Удобство использования
Питание
Обслуживание
Аксессуары