BT5522/15
Превосходная точность
Триммер для бороды Philips 5000* — это премиальный триммер для бороды и щетины, который также позволяет состригать волосы на голове благодаря насадке для стрижки волос. Он обеспечивает равномерное подравнивание под любым углом и предлагает 40 установок длины. Оцените стальные лезвия DualCut и 120 минут работы от литий-ионного аккумулятора.Узнать обо всех преимуществах
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Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
У щетины нет ни единого шанса. Система Lift & Trim PRO захватывает все прилегающие волоски и приподнимает их для точного срезания лезвиями, однако также эффективна и при подравнивании длинной бороды.
Лезвия с двойной заточкой справятся даже с густыми волосами и обеспечат точное подравнивание и создание контуров. Лезвия не требуют замены и смазки.
Индикаторы аккумулятора на триммере информируют о состоянии батареи: о низком заряде, полной разрядке, полной зарядке или о выполнении зарядки. Благодаря этому вы всегда сможете вовремя зарядить триммер, чтобы не прерываться во время использования устройства.
Все наши устройства для ухода за волосами созданы для долгой службы. На них распространяется 2-летняя гарантия, они не требуют смазки и совместимы с напряжением разных стандартов.
Подравнивайте волосы до нужной длины. Поверните регулятор для выбора одной из 40 установок длины от 0,4 до 10 мм с шагом 0,2 мм.
Индивидуальная настройка длины стайлера подходит под любой тип бороды. Выберите шаг 0,2 мм в диапазоне настроек 0,4-2мм для короткой бороды. Для более длинной бороды рекомендуем шаг 0,5 мм в диапазоне настроек 2-5 мм. Для длинной бороды свыше 5 мм выберете шаг 1 мм, используя настройки выше 5 мм.
Создавайте четкие контуры в труднодоступных участках с помощью съемной насадки-триммера.
Триммер для бороды полностью водонепроницаем: просто промойте его под краном для тщательной очистки.
Современный литий-ионный аккумулятор обеспечивает до 120 минут производительной автономной работы после зарядки в течение 1 часа. Триммер также работает от сети, а функция быстрой зарядки в течение 5 минут гарантирует один полноценный сеанс подравнивания.
Триммер идет с 2 регулируемыми гребнями для волос: от 0,4 до 10 мм и от 10,4 до 20 мм
Аксессуары
Питание
Обслуживание
Режущая система
Удобство использования
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