BT9810/15
Высокоточные компоненты из стали для создания идеальной бороды
Триммер Philips BT9000 Prestige обеспечивает непревзойденно точное бритье благодаря встроенному металлическому гребню, который позволяет точно подравнивать волоски вне зависимости от давления на кожу.Узнать обо всех преимуществах
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Триммер для бороды Philips 9000 Prestige располагает новой технологией SteelPrecision, которая включает в себя встроенный металлический гребень и мощный режущий блок. Эта система не гнется, как пластиковый гребень, и выдержит любое усилие для максимально точного подравнивания**.
Оцените равномерное подравнивание. Триммер для бороды всегда повторяет контуры вашего лица, а покрытие для гладкого скольжения обеспечивает отсутствие лишнего трения при обработке кожи.
Наши цельнометаллические лезвия остаются острыми на долгое время. А благодаря особой форме триммер для бороды 9000 Prestige срезает даже самые толстые волоски без выдирания.
Выбирайте нужную длину для своей бороды. Просто поверните регулятор на триммере Philips для выбора одной из 30 установок длины — от 0,4 мм до 10 мм.
Этот стальной триммер для бороды оценивает густоту волос 125 раз в секунду. Датчик PowerAdapt автоматически адаптирует мощность мотора для оптимальных результатов подравнивания без лишних хлопот.
Этот триммер для бороды поддерживает проводное и беспроводное использование. Оцените 120 минут работы от аккумулятора после 1-часовой зарядки, в то время как быстрой 5-минутной зарядки хватит на целый сеанс подравнивания.
Philips 9000 Prestige создан для использования на протяжении многих лет. Высококачественный корпус из нержавеющей стали проходит этап ручной проверки— чтобы вы могли оценить премиальный уровень и внимание к деталям.
Следите за тем, на сколько сеансов хватит заряда аккумулятора, с помощью 3-уровневого индикатора, который отображает полный заряд, минимальный заряд и текущую зарядку аккумулятора.
Триммер для бороды полностью водонепроницаем: просто промойте его под краном для тщательной очистки.
Премиальный дорожный чехол позволяет вместе хранить все компоненты и аксессуары как дома, так и в поездках.
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