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  • Высокоточные компоненты из стали для создания идеальной бороды Высокоточные компоненты из стали для создания идеальной бороды Высокоточные компоненты из стали для создания идеальной бороды

    Beard trimmer 9000 Prestige Триммер для бороды

    BT9810/15

    Высокоточные компоненты из стали для создания идеальной бороды

    Триммер Philips BT9000 Prestige обеспечивает непревзойденно точное бритье благодаря встроенному металлическому гребню, который позволяет точно подравнивать волоски вне зависимости от давления на кожу.

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    Beard trimmer 9000 Prestige Триммер для бороды

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    Высокоточные компоненты из стали для создания идеальной бороды

    Лучшее от Philips*

    • Технология SteelPrecision
    • Датчик PowerAdapt
    • 3-уровневый индикатор аккумулятора
    Высокая точность и равномерный результат

    Высокая точность и равномерный результат

    Триммер для бороды Philips 9000 Prestige располагает новой технологией SteelPrecision, которая включает в себя встроенный металлический гребень и мощный режущий блок. Эта система не гнется, как пластиковый гребень, и выдержит любое усилие для максимально точного подравнивания**.

    Плавное скольжение по коже

    Плавное скольжение по коже

    Оцените равномерное подравнивание. Триммер для бороды всегда повторяет контуры вашего лица, а покрытие для гладкого скольжения обеспечивает отсутствие лишнего трения при обработке кожи.

    Острые металлические лезвия точно сбривают волоски без выдергивания

    Острые металлические лезвия точно сбривают волоски без выдергивания

    Наши цельнометаллические лезвия остаются острыми на долгое время. А благодаря особой форме триммер для бороды 9000 Prestige срезает даже самые толстые волоски без выдирания.

    Стабильное подравнивание до нужной длины

    Стабильное подравнивание до нужной длины

    Выбирайте нужную длину для своей бороды. Просто поверните регулятор на триммере Philips для выбора одной из 30 установок длины — от 0,4 мм до 10 мм.

    Триммер для густой бороды

    Триммер для густой бороды

    Этот стальной триммер для бороды оценивает густоту волос 125 раз в секунду. Датчик PowerAdapt автоматически адаптирует мощность мотора для оптимальных результатов подравнивания без лишних хлопот.

    1 ч зарядки для 120 минут использования

    1 ч зарядки для 120 минут использования

    Этот триммер для бороды поддерживает проводное и беспроводное использование. Оцените 120 минут работы от аккумулятора после 1-часовой зарядки, в то время как быстрой 5-минутной зарядки хватит на целый сеанс подравнивания.

    Выдержит испытание временем

    Выдержит испытание временем

    Philips 9000 Prestige создан для использования на протяжении многих лет. Высококачественный корпус из нержавеющей стали проходит этап ручной проверки— чтобы вы могли оценить премиальный уровень и внимание к деталям.

    Проверка состояния аккумулятора

    Проверка состояния аккумулятора

    Следите за тем, на сколько сеансов хватит заряда аккумулятора, с помощью 3-уровневого индикатора, который отображает полный заряд, минимальный заряд и текущую зарядку аккумулятора.

    Простая, но тщательная очистка

    Простая, но тщательная очистка

    Триммер для бороды полностью водонепроницаем: просто промойте его под краном для тщательной очистки.

    Легко хранить и переносить продукты

    Легко хранить и переносить продукты

    Премиальный дорожный чехол позволяет вместе хранить все компоненты и аксессуары как дома, так и в поездках.

    • Аксессуары

      Гребень
      Насадка-гребень для длинной бороды
      Качественный дорожный чехол для хранения
      Да

    • Питание

      Автопереключение напряжения
      100–240 В
      Время работы
      120 минут
      Зарядка
      • 1 час для полной зарядки
      • Быстрая зарядка в течение 5 минут
      Тип элемента питания
      Литий-ионный

    • Обслуживание

      Гарантия 2 года
      Да
      Использование
      Масло в комплекте

    • Режущая система

      Режущий блок
      Металлические лезвия
      Диапазон настроек длины
      0,4–10 мм
      Количество установок длины
      30
      Регулировка (шаг изменения длины)
      0,2 мм
      Технология режущего блока
      SteelPrecision, повторение контуров кожи

    • Удобство использования

      Регулятор длины
      Удобная настройка длины
      Индикатор батареи
      3-уровневый индикатор
      Очистка
      100%-ая водонепроницаемость
      При работе
      Питание от сети и от аккумулятора

    Badge-D2C

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    • ФИЛИПС - самый предпочитаемый бренд среди триммеров. По результатам исследования предпочтений бренда в следующих категориях: триммеры для тела, триммеры для бороды, машинки для стрижки, мультитриммеры, GemSeek Consulting LTD, 2021 г.
    • * На основании объективного теста на равномерность с использованием изображения крупным планом, сравнением с другими приборами этой ценовой категории, проведенного независимым агентством
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