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    Картридж Quick Clean Pod

    CC12/50

    Гигиеничное бритье каждый день

    Используя Quick Clean Pod после каждого сеанса бритья, вы поддержите бритву в идеальном состоянии и эффективно удалите из нее остатки волос. С ней ваша бритва будет в 10 раз чище, чем при очистке водой*.

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    Картридж Quick Clean Pod

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    Гигиеничное бритье каждый день

    В 10 раз эффективнее, чем очистка водой*

    • 2 шт. в упаковке
    • Гигиеничная очистка до 6 мес.
    • Совместимо с Quick Clean Pod
    Смазка обеспечивает максимально эффективную работу бритвы

    Смазка обеспечивает максимально эффективную работу бритвы

    Формула с активной смазкой защищает бритвенные головки от трения и износа, поддерживая оптимальную производительность бритвы на долгое время.

    Свежий аромат после чистого бритья

    Свежий аромат после чистого бритья

    Специальный компонент картриджа при очистке придает бритве свежий аромат, чтобы вы ощущали свежесть во время бритья.

    Не содержит спирт

    Не содержит спирт

    Не содержит спирт — чистящая жидкость не повреждает кожу и предназначена для защиты от раздражения кожи.

    Картридж эффективен до 3 месяцев

    Картридж эффективен до 3 месяцев

    Каждый картридж очистки Philips поддерживает до 30 циклов очистки при ежедневном использовании и до 3 месяцев при еженедельном использовании. Это целый сезон гигиеничного и комфортного бритья.

    До 6 месяцев гигиеничного бритья

    До 6 месяцев гигиеничного бритья

    Оцените до 6 месяцев чистого бритья с этим комплектом из 2 картриджей.

    Совместимо с Quick Clean Pod

    Совместимо с Quick Clean Pod

    Этот картридж совместим с Philips Quick Clean Pod.

    Эксклюзивная формула очистки Philips + многослойный фильтр

    Эксклюзивная формула очистки Philips + многослойный фильтр

    Эксклюзивная гигиеническая формула Philips в сочетании с многорешетчатым фильтром эффективно удаляет срезанные волоски и очищает бритву в 10 раз лучше, чем вода*. Предотвращает распространение бактерий на 99,9 %**

    • В комплекте

      Картридж
      2 шт.

    • Емкость

      Картридж
      2 шт. по 160 мл
    Badge-D2C

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    • *Результаты теста, проведенного в независимом агентстве исследований в лабораторных условиях: после 1 минуты использования картридж эффективно предотвращает распространение бактерий Staphylococcus Aureus и Candida Albicans. Эффективность для Staphylococcus Aureus составляет 99,9 %.
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