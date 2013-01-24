Гигиеничное бритье каждый день

Используя Quick Clean Pod после каждого сеанса бритья, вы поддержите бритву в идеальном состоянии и эффективно удалите из нее остатки волос. С ней ваша бритва будет в 10 раз чище, чем при очистке водой*. Узнать обо всех преимуществах