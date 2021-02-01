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Гигиеничное бритье каждый день
Используя Quick Clean Pod после каждого сеанса бритья, вы поддержите бритву в идеальном состоянии и эффективно удалите из нее остатки волос. С ней ваша бритва будет в 10 раз чище, чем при очистке водой*.Узнать обо всех преимуществах
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Формула с активной смазкой защищает бритвенные головки от трения и износа, поддерживая оптимальную производительность бритвы на долгое время.
Специальный компонент картриджа при очистке придает бритве свежий аромат, чтобы вы ощущали свежесть во время бритья.
Не содержит спирт — чистящая жидкость не повреждает кожу и предназначена для защиты от раздражения кожи.
Каждый картридж очистки Philips поддерживает до 30 циклов очистки при ежедневном использовании и до 3 месяцев при еженедельном использовании. Это целый сезон гигиеничного и комфортного бритья.
Оцените до 6 месяцев чистого бритья с этим комплектом из 2 картриджей.
Этот картридж совместим с Philips Quick Clean Pod.
Эксклюзивная гигиеническая формула Philips в сочетании с многорешетчатым фильтром эффективно удаляет срезанные волоски и очищает бритву в 10 раз лучше, чем вода*. Предотвращает распространение бактерий на 99,9 %**
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