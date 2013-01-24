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Автомобильная аудиосистема

CE132/12
  • Живая музыка в машине Живая музыка в машине Живая музыка в машине
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    SDHC

    Автомобильная аудиосистема

    CE132/12

    Живая музыка в машине

    С системой Philips CE132 музыку в автомобиле можно воспроизводить с различных источников, таких как USB, SDHC и портативные MP3-плееры. В целях безопасности предусмотрена съемная передняя панель для защиты от кражи, а также система защиты от ударов и вибрации. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Автомобильная аудиосистема

    Живая музыка в машине

    С системой Philips CE132 музыку в автомобиле можно воспроизводить с различных источников, таких как USB, SDHC и портативные MP3-плееры. В целях безопасности предусмотрена съемная передняя панель для защиты от кражи, а также система защиты от ударов и вибрации. Узнать обо всех преимуществах

    Живая музыка в машине

    С системой Philips CE132 музыку в автомобиле можно воспроизводить с различных источников, таких как USB, SDHC и портативные MP3-плееры. В целях безопасности предусмотрена съемная передняя панель для защиты от кражи, а также система защиты от ударов и вибрации. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Автомобильная аудиосистема

    Живая музыка в машине

    С системой Philips CE132 музыку в автомобиле можно воспроизводить с различных источников, таких как USB, SDHC и портативные MP3-плееры. В целях безопасности предусмотрена съемная передняя панель для защиты от кражи, а также система защиты от ударов и вибрации. Узнать обо всех преимуществах

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      Живая музыка в машине

      Одержимые звуком

      • USB/SDHC
      Технология Music Zone для настройки зоны оптимального восприятия

      Технология Music Zone для настройки зоны оптимального восприятия

      Инновационная технология Philips Music Zone позволяет водителю и пассажирам наслаждаться музыкой с более живым пространственным звучанием — именно так, как музыка должна звучать по-настоящему. Пользователи могут переключать зоны прослушивания музыки "водитель — пассажир" для выбора наилучшего звукового фокуса в салоне автомобиля. Специальная кнопка управления переключает три заданные зоны: правая, левая, передняя (и все). Таким образом можно быстро и с легкостью настраивать звук в зависимости от того, один ли водитель в автомобиле или с пассажирами.

      Динамическое усиление НЧ улучшает электронное воспроизведение басов

      Динамическое усиление НЧ улучшает электронное воспроизведение басов

      Активируйте функцию динамического усиления НЧ (DBB), и нижние частоты басов будут улучшены электронным способом для достижения устойчивого воспроизведения звука, особенно в случае установки низкого уровня громкости АС. Вы все время будете слышать впечатляющие басы.

      Просмотр по папкам или композициям: быстрый доступ и поиск

      Просмотр по папкам или композициям: быстрый доступ и поиск

      Эта функция позволяет гораздо быстрее находить композицию или альбом, так как просмотр можно выполнять по папкам или композициям, которые чаще всего и хранятся на устройствах USB/SDHC. Благодаря специальной кнопке "Папка/композиция" для поиска нужно выполнить всего три простых действия — нажать эту кнопку, повернуть регулятор громкости и нажать кнопку для запуска поиска. Эта функция позволяет быстро и с легкостью найти нужную музыку, не отвлекаясь от управления автомобилем.

      Технология MAX Sound для мгновенного усиления мощности звучания

      Технология MAX Sound для мгновенного усиления мощности звучания

      Технология MAX Sound (МАКСИМАЛЬНЫЙ звук) производит мгновенное усиление басов и высоких частот, максимизируя характеристики громкости, и сразу же создает впечатляющее звучание при прослушивании одним нажатием кнопки. Электронная схема этого режима калибрует существующие настройки звука и громкости и моментально усиливает басы, высокие частоты и громкость до максимального уровня без искажения. И звуковой диапазон, и громкость значительно усиливаются. Такое мощное усиление аудиосигнала способно улучшить любую музыку.

      Встроенные усилители мощностью 50 Вт x 4 для качественного звучания

      Встроенные усилители мощностью 50 Вт x 4 для качественного звучания

      Съемная передняя панель для защиты от кражи

      Съемная передняя панель для защиты от кражи

      ЖК-дисплей высокой контрастности для идеального обзора

      ЖК-дисплей высокой контрастности

      Технические характеристики

      • Дисплей

        Тип
        Высококонтрастный ч/б ЖК-дисплей
        Подсветка кнопок
        Красный

      • Поддерживаемые медианосители

        Флэш-накопитель USB
        Да
        Карта памяти SD/SDHC
        Да
        Функция MP3 Link
        для воспроизведения музыки в формате MP3 с портативных устройств

      • Аудиовоспроизведение

        Формат сжатия
        MP3
        Поддержка меток ID3
        Название композиции, исполнитель, альбом
        Скорость передачи данных для MP3
        32–320 кбит/с, выбор скорости воспроизведения в битах
        Технология USB Direct/режимы SD
        • Воспроизведение/пауза
        • Быстро назад/быстро вперед
        • Предыдущая/следующая
        • Повтор
        • Вперемешку

      • Тюнер/прием/передача

        Диапазоны тюнера
        • AM
        • FM стерео
        Автоматическая цифровая настройка
        Да
        Улучшения тюнера
        Автопоиск и сохранение
        Количество предустановок радиостанций
        18 (FM), 12 (AM)
        RDS
        • Название станции
        • Тип программы
        • Новости и обстановка на дороге
        • Авточастота

      • Звук

        Эквалайзер
        Двухполосный
        Настройки эквалайзера
        • Classic
        • Джаз
        • Поп
        • Рок
        • Плоский
        • Оптимально
        • Техно
        • Пользовательский
        Улучшение звука
        • MAX Sound
        • Динамическое усиление басов
        • Music Zone
        Выходная мощность (макс.)
        50 Вт x 4 канала
        Выходная мощность (среднеквадр.)
        22 Вт x 4 канала (4 Ом, коэффициент гармонических искажений — 10 %)

      • Подключения

        Выход предусилителя
        1 пара тыловых разъемов RCA (Л/П)

      • Безопасность/защита от кражи

        Передняя панель
        Съемный

      • Аксессуары

        Пульт ДУ
        Не входит в комплект
        руководство пользователя
        • Английский
        • Голландский
        • Французский
        • Немецкий
        • Итальянский
        Краткое руководство
        Английский, французский, нидерландский, немецкий, итальянский

      • Питание

        Источник питания
        12 В постоянного тока

      • Размеры

        Глубина продукта
        140  мм
        Высота продукта
        58  мм
        Ширина продукта
        188  мм
        Шасси
        Стандарт 1 Din

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