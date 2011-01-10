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  • Наслаждайтесь музыкой и видеофильмами в поездке Наслаждайтесь музыкой и видеофильмами в поездке Наслаждайтесь музыкой и видеофильмами в поездке

    Автомобильная аудио-/видеосистема

    CED1700/51

    Наслаждайтесь музыкой и видеофильмами в поездке

    На дисплее системы Philips CED1700 WVGA с диагональю 17,8 см (7") и разрешением 800x480 пикселей можно просматривать видеоролики и фотографии прямо в машине. А встроенный ресивер с Bluetooth® позволяет воспроизводить фильмы и музыку с различных источников и при этом всегда оставаться на связи.

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    Автомобильная аудио-/видеосистема

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    Наслаждайтесь музыкой и видеофильмами в поездке

    • 17,8 см (7")
    • Bluetooth
    • DVD
    Фильмы DVD, DVD+/-R и DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® и MPEG4

    Фильмы DVD, DVD+/-R и DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® и MPEG4

    Плеер Philips совместим с большинством DVD- и CD-дисков, доступных в продаже. DVD+/-R поддерживает два общепринятых формата, используемых для дисков DVD с возможностью записи, так же как и DVD+/-RW поддерживает оба формата, используемых для дисков DVD с возможностью перезаписи. Качество дисков SVCD (Super VideoCD) намного лучше, чем дисков VCD, особенно выгодно отличается уровень резкости изображения из-за более высокого разрешения. MPEG4 обеспечивает качество стандарта DVD (MPEG-2), используя более низкие скорости передачи данных и меньший размер файла. Кодек DivX основан на технологии сжатия видео MPEG4 и позволяет сжимать цифровое видео в несколько раз, сохраняя при этом качество изображения.

    Динамическое усиление НЧ улучшает электронное воспроизведение басов

    Динамическое усиление НЧ улучшает электронное воспроизведение басов

    Активируйте функцию динамического усиления НЧ (DBB), и нижние частоты басов будут улучшены электронным способом для достижения устойчивого воспроизведения звука, особенно в случае установки низкого уровня громкости АС. Вы все время будете слышать впечатляющие басы.

    17,8 см (7") ЖК-дисплей с высокой плотностью пикселей (800x480 пикселей)

    17,8 см (7") ЖК-дисплей с высокой плотностью пикселей (800x480 пикселей)

    Благодаря ЖК-дисплею высокой четкости (800x480 пикселей) изображение на экране словно оживает, поражая натуральной цветопередачей и богатой детализацией при просмотре любимых фотографий, фильмов и прослушивании музыкальных файлов.

    Встроенный приемник Bluetooth для передачи вызовов и музыки

    Встроенный приемник Bluetooth для передачи вызовов и музыки

    Функция Bluetooth позволяет использовать мобильный телефон в режиме Hands-Free во время управления автомобилем и всегда оставаться на связи. Благодаря встроенному приемнику Bluetooth® можно передавать музыку в потоковом режиме с телефона на автомобильную систему развлечений.

    Прямой порт USB и слоты карт памяти SDHC для воспроизведения музыки и видео

    Прямой порт USB и слоты карт памяти SDHC для воспроизведения музыки и видео

    Благодаря широким возможностям переноса файлов, разъему для прямого подключения USB и слотам для карт памяти SD доступ к многочисленным музыкальным файлам, видеозаписям и фотографиям становится простым и удобным.

    Графический интерфейс для простого перемещения по меню

    Графический интерфейс для простого перемещения по меню

    17,8 см (7") широкоэкранный цветной дисплей с приводом и сенсорной панелью

    17,8 см (7") широкоэкранный цветной дисплей с приводом и сенсорной панелью

    Камера заднего вида для большей безопасности

    Камера заднего вида для большей безопасности

    Аудио-видеовход для воспроизведения видео и музыки с портативных источников

    Аудио-видеовход для воспроизведения видео и музыки с портативных источников

    Корпус стандарта 2.0 DIN

    Корпус стандарта 2.0 DIN

    • Звук

      Выходная мощность (среднеквадр.)
      24 Вт x 4 канала (4 Ом, коэффициент гармонических искажений 10 %)
      Улучшение звука
      Динамическое усиление басов
      Настройки эквалайзера
      Классика, Джаз, Поп, Рок, Плоский, Оптимально, Техно, Пользовательский
      Выходная мощность (макс.)
      50 Вт x 4 канала на транзисторах MOSFET

    • Подключения

      USB
      USB 2.0 Host
      Версия Bluetooth
      2,0
      Профили Bluetooth
      A2DP, AVRCP, Громкая связь

    • Тюнер/прием/передача

      Автоматическая цифровая настройка
      Да
      Диапазоны тюнера
      AM, FM стерео
      Количество предустановок радиостанций
      18 (FM), 12 (AM)
      RDS
      Название станции, Информация о станции, Тип программы, Новости

    • Питание

      Источник питания
      12 В постоянного тока

    • Аксессуары

      Краткое руководство
      Русский

    • Аудиовоспроизведение

      Формат сжатия
      Dolby Digital, MP3, WMA
      Режимы воспроизведения дисков
      Быстро вперед/назад, Режим сканирования, Поиск следующего / предыдущего альбома, Поиск следующей/предыдущей дорожки
      Поддерживаемые медианосители
      Аудио CD, CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA, WMA-CD, Флэш-накопитель USB, Карта памяти SD
      Скорость передачи данных для MP3
      32–320 кбит/с, выбор скорости воспроизведения в битах

    • Воспроизведение видео

      Система воспроизведения видеодисков
      NTSC, PAL

    Badge-D2C

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