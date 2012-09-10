Ключевые слова для поиска

  • Живая музыка и безупречное видео в машине Живая музыка и безупречное видео в машине Живая музыка и безупречное видео в машине

    Автомобильная аудио-/видеосистема

    CED230/51

    Живая музыка и безупречное видео в машине

    Наслаждайтесь в поездке фильмами, музыкой и фотографиями с различных источников благодаря Philips CED230X. В системе предусмотрена съемная передняя панель, обеспечивающая защиту от кражи, а также система защиты от ударов, которая позволяет непрерывно наслаждаться музыкой.

    Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Автомобильная аудио-/видеосистема

    Похожие продукты

    Смотреть все

    Живая музыка и безупречное видео в машине

    Одержимые звуком

    • 7,6 см (3") широкоформатный
    • DVD
    Технология Music Zone для настройки зоны оптимального восприятия

    Технология Music Zone для настройки зоны оптимального восприятия

    Инновационная технология Philips Music Zone позволяет водителю и пассажирам наслаждаться музыкой с более живым пространственным звучанием — именно так, как музыка должна звучать по-настоящему. Пользователи могут переключать зоны прослушивания музыки "водитель — пассажир" для выбора наилучшего звукового фокуса в салоне автомобиля. Специальная кнопка управления переключает три заданные зоны: правая, левая, передняя (и все). Таким образом можно быстро и с легкостью настраивать звук в зависимости от того, один ли водитель в автомобиле или с пассажирами.

    Технология MAX Sound для мгновенного усиления мощности звучания

    Технология MAX Sound для мгновенного усиления мощности звучания

    Технология MAX Sound ("Максимальный звук") производит мгновенное усиление басов, максимизируя характеристики громкости, и сразу же создает впечатляющее звучание при прослушивании одним нажатием кнопки. Электронная схема этого режима калибрует существующие настройки звука и громкости и моментально усиливает басы и громкость до максимального уровня без искажений. И звуковой спектр, и громкость значительно усиливаются. Такое мощное усиление звука способно улучшить любую музыку.

    Фильмы DVD, DVD+/-R и DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® и MPEG4

    Фильмы DVD, DVD+/-R и DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® и MPEG4

    Плеер Philips совместим с большинством DVD- и CD-дисков, доступных в продаже. DVD+/-R поддерживает два общепринятых формата, используемых для дисков DVD с возможностью записи, так же как и DVD+/-RW поддерживает оба формата, используемых для дисков DVD с возможностью перезаписи. Качество дисков SVCD (Super VideoCD) намного лучше, чем дисков VCD, особенно выгодно отличается уровень резкости изображения из-за более высокого разрешения. MPEG4 обеспечивает качество стандарта DVD (MPEG-2), используя более низкие скорости передачи данных и меньший размер файла. Кодек DivX основан на технологии сжатия видео MPEG4 и позволяет сжимать цифровое видео в несколько раз, сохраняя при этом качество изображения.

    Динамическое усиление НЧ улучшает электронное воспроизведение басов

    Динамическое усиление НЧ улучшает электронное воспроизведение басов

    Активируйте функцию динамического усиления НЧ (DBB), и нижние частоты басов будут улучшены электронным способом для достижения устойчивого воспроизведения звука, особенно в случае установки низкого уровня громкости АС. Вы все время будете слышать впечатляющие басы.

    Встроенный усилитель 45 Вт x 4 для качественного звучания

    Встроенный усилитель 45 Вт x 4 для качественного звучания

    Камера заднего вида для большей безопасности

    Камера заднего вида для большей безопасности

    Аудио-видеовход для воспроизведения видео и музыки с портативных источников

    Аудио-видеовход для воспроизведения видео и музыки с портативных источников

    7,6 см (3") цветной TFT ЖК-дисплей

    Большой дисплей для удобного обзора фотографий и простого доступа к меню управления.

    • Звук

      Выходная мощность (среднеквадр.)
      18 Вт x 4 (4 Ом, КНИ 10 %)
      Улучшение звука
      MAX Sound, Динамическое усиление басов
      Настройки эквалайзера
      Классика, Джаз, Поп, Рок, Плоский, Оптимально, Техно, Пользовательский
      Выходная мощность (макс.)
      45 Вт x 4 канала

    • Подключения

      USB
      USB 2.0 Host

    • Тюнер/прием/передача

      Автоматическая цифровая настройка
      Да
      Диапазоны тюнера
      AM, FM стерео, FM (стандарт OIRT)
      Количество предустановок радиостанций
      18 (FM), 12 (AM)

    • Питание

      Источник питания
      12 В постоянного тока

    • Аксессуары

      Краткое руководство
      Английский, русский

    • Аудиовоспроизведение

      Формат сжатия
      Dolby Digital, MP3, WMA
      Режимы воспроизведения дисков
      Быстро вперед/назад, Режим сканирования, Поиск следующего / предыдущего альбома, Поиск следующей/предыдущей дорожки
      Поддерживаемые медианосители
      CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, Флэш-накопитель USB
      Скорость передачи данных для MP3
      32–320 кбит/с, выбор скорости воспроизведения в битах
      Режимы для USB Direct
      Воспроизведение/пауза, Предыдущая/следующая, Быстро назад/быстро вперед, Повтор, Вперемешку

    • Воспроизведение видео

      Система воспроизведения видеодисков
      NTSC, PAL

    Badge-D2C

    Получите консультацию по этому продукту

    Найдите советы по использованию продуктов, часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, а также сведения по безопасности и нормативному соответствию.

    Предлагаемые продукты

    Недавно просмотренные продукты

    • Не устанавливайте громкость устройства выше 85 дБ, это может отрицательно сказаться на вашем слухе.
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Все права защищены.

    Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.