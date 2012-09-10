CED230/51
Живая музыка и безупречное видео в машине
Наслаждайтесь в поездке фильмами, музыкой и фотографиями с различных источников благодаря Philips CED230X. В системе предусмотрена съемная передняя панель, обеспечивающая защиту от кражи, а также система защиты от ударов, которая позволяет непрерывно наслаждаться музыкой.Узнать обо всех преимуществах
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Инновационная технология Philips Music Zone позволяет водителю и пассажирам наслаждаться музыкой с более живым пространственным звучанием — именно так, как музыка должна звучать по-настоящему. Пользователи могут переключать зоны прослушивания музыки "водитель — пассажир" для выбора наилучшего звукового фокуса в салоне автомобиля. Специальная кнопка управления переключает три заданные зоны: правая, левая, передняя (и все). Таким образом можно быстро и с легкостью настраивать звук в зависимости от того, один ли водитель в автомобиле или с пассажирами.
Технология MAX Sound ("Максимальный звук") производит мгновенное усиление басов, максимизируя характеристики громкости, и сразу же создает впечатляющее звучание при прослушивании одним нажатием кнопки. Электронная схема этого режима калибрует существующие настройки звука и громкости и моментально усиливает басы и громкость до максимального уровня без искажений. И звуковой спектр, и громкость значительно усиливаются. Такое мощное усиление звука способно улучшить любую музыку.
Плеер Philips совместим с большинством DVD- и CD-дисков, доступных в продаже. DVD+/-R поддерживает два общепринятых формата, используемых для дисков DVD с возможностью записи, так же как и DVD+/-RW поддерживает оба формата, используемых для дисков DVD с возможностью перезаписи. Качество дисков SVCD (Super VideoCD) намного лучше, чем дисков VCD, особенно выгодно отличается уровень резкости изображения из-за более высокого разрешения. MPEG4 обеспечивает качество стандарта DVD (MPEG-2), используя более низкие скорости передачи данных и меньший размер файла. Кодек DivX основан на технологии сжатия видео MPEG4 и позволяет сжимать цифровое видео в несколько раз, сохраняя при этом качество изображения.
Активируйте функцию динамического усиления НЧ (DBB), и нижние частоты басов будут улучшены электронным способом для достижения устойчивого воспроизведения звука, особенно в случае установки низкого уровня громкости АС. Вы все время будете слышать впечатляющие басы.
Большой дисплей для удобного обзора фотографий и простого доступа к меню управления.
Звук
Подключения
Тюнер/прием/передача
Питание
Аксессуары
Аудиовоспроизведение
Воспроизведение видео
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