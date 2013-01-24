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Живая музыка и видео в автомобиле
Наслаждайтесь музыкой и видео в великолепном качестве с различных источников и удобством связи Bluetooth® благодаря технологиям обработки звука Philips. Встроенная система навигации легко поможет вам добраться до места назначения. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Живая музыка и видео в автомобиле
Наслаждайтесь музыкой и видео в великолепном качестве с различных источников и удобством связи Bluetooth® благодаря технологиям обработки звука Philips. Встроенная система навигации легко поможет вам добраться до места назначения. Узнать обо всех преимуществах
Живая музыка и видео в автомобиле
Наслаждайтесь музыкой и видео в великолепном качестве с различных источников и удобством связи Bluetooth® благодаря технологиям обработки звука Philips. Встроенная система навигации легко поможет вам добраться до места назначения. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Живая музыка и видео в автомобиле
Наслаждайтесь музыкой и видео в великолепном качестве с различных источников и удобством связи Bluetooth® благодаря технологиям обработки звука Philips. Встроенная система навигации легко поможет вам добраться до места назначения. Узнать обо всех преимуществах
Инновационная технология Philips FullSound восстанавливает все детали сжатой музыкальной записи формата MP3, в значительной степени обогащая и улучшая звучание и устраняя малейшие искажения. Основанная на патентованном алгоритме обработки звука, технология FullSound сочетает богатый опыт Philips в области воспроизведения музыки с мощным процессором цифровых сигналов последнего поколения. Результат такого союза — более насыщенные и глубокие басы, чистый вокал и богатая детализация. Привычные музыкальные композиции в новом звучании — с функцией FullSound.
Инновационная технология Philips Music Zone позволяет водителю и пассажирам наслаждаться музыкой с более живым пространственным звучанием — именно так, как музыка должна звучать по-настоящему. Пользователи могут переключать зоны прослушивания музыки "водитель — пассажир" для выбора наилучшего звукового фокуса в салоне автомобиля. Специальная кнопка управления переключает три заданные зоны: правая, левая, передняя (и все). Таким образом можно быстро и с легкостью настраивать звук в зависимости от того, один ли водитель в автомобиле или с пассажирами.
Благодаря широким возможностям работы с данными очень просто получить доступ к цифровым музыкальным файлам с носителя USB или карт памяти SDHC.
Функция Bluetooth позволяет использовать мобильный телефон в режиме Hands-Free во время управления автомобилем и всегда оставаться на связи. Благодаря встроенному приемнику Bluetooth® можно передавать музыку в потоковом режиме с телефона на автомобильную систему развлечений.
Путешествуйте вместе с этой интуитивно понятной встроенной системой навигации. Экран высокой четкости отображает трехмерные карты со схемой города и местными ориентирами, а также дает четкое изображение направления движения. Благодаря надежной функции iGO Primo, работающей даже в горах и на морском побережье, вы легко доберетесь до нужного места, независимо от того, пролегает ли ваш маршрут по загруженным городским дорогам или тихим пригородам. Система также отличается понятным интерфейсом, который значительно упрощает планирование маршрута и предоставляет четкие и простые инструкции.
Этот параметрический эквалайзер включает 11 разных частотных диапазонов (63 Гц, 100 Гц, 160 Гц, 250 Гц, 400 Гц, 630 Гц, 1 кГц, 2 кГц, 4 кГц, 8 кГц и 16 кГц), чтобы вы свободно могли настраивать бас, средние и высокие частоты в соответствии с акустикой салона вашей машины. Больше того, в эквалайзере можно сохранять предпочтительные звуковые настройки и с легкостью вызывать их. С Philips вы всегда можете наслаждаться звуком в машине, настроенным по вашему вкусу.
С этой автомобильной мультимедийной системой Philips можно не беспокоиться о краже. Лицевая панель снимается нажатием кнопки, ее можно спрятать или унести с собой. В результате стереосистема никак не выделяется и меньше привлекает воров. Теперь можно спокойно оставлять машину, где бы вы ни остановились.
Технология MAX Sound (МАКСИМАЛЬНЫЙ звук) производит мгновенное усиление басов и высоких частот, максимизируя характеристики громкости, и сразу же создает впечатляющее звучание при прослушивании одним нажатием кнопки. Электронная схема этого режима калибрует существующие настройки звука и громкости и моментально усиливает басы, высокие частоты и громкость до максимального уровня без искажения. И звуковой диапазон, и громкость значительно усиливаются. Такое мощное усиление аудиосигнала способно улучшить любую музыку.
Плеер Philips совместим с большинством DVD- и CD-дисков, доступных в продаже. DVD+/-R поддерживает два общепринятых формата, используемых для дисков DVD с возможностью записи, так же как и DVD+/-RW поддерживает оба формата, используемых для дисков DVD с возможностью перезаписи. Качество дисков SVCD (Super VideoCD) намного лучше, чем дисков VCD, особенно выгодно отличается уровень резкости изображения из-за более высокого разрешения. MPEG4 обеспечивает качество стандарта DVD (MPEG-2), используя более низкие скорости передачи данных и меньший размер файла. Кодек DivX основан на технологии сжатия видео MPEG4 и позволяет сжимать цифровое видео в несколько раз, сохраняя при этом качество изображения.
Изображение/дисплей
Поддерживаемые медианосители
Аудиовоспроизведение
Воспроизведение видео
Тюнер/прием/передача
Звук
Подключения
Аксессуары
Питание
Размеры
Совместимость с iPhone
Совместимость с iPod
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