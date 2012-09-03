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  • Живая музыка и видео в автомобиле Живая музыка и видео в автомобиле Живая музыка и видео в автомобиле

    Автомобильная аудио-/видеосистема

    CED780/51

    Живая музыка и видео в автомобиле

    На полноцветном дисплее Philips CED780 с диагональю 17,8 см (7") можно просматривать видеоролики и фотографии в салоне автомобиля. А встроенный ресивер с Bluetooth® позволяет наслаждаться фильмами и музыкой с различных источников и при этом всегда оставаться на связи.

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    Автомобильная аудио-/видеосистема

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    Живая музыка и видео в автомобиле

    Одержимые звуком

    • Сенсорный экран WVGA 17,8 см (7")
    • Bluetooth
    Технология MAX Sound для мгновенного усиления мощности звучания

    Технология MAX Sound для мгновенного усиления мощности звучания

    Технология MAX Sound (МАКСИМАЛЬНЫЙ звук) производит мгновенное усиление басов и высоких частот, максимизируя характеристики громкости, и сразу же создает впечатляющее звучание при прослушивании одним нажатием кнопки. Электронная схема этого режима калибрует существующие настройки звука и громкости и моментально усиливает басы, высокие частоты и громкость до максимального уровня без искажения. И звуковой диапазон, и громкость значительно усиливаются. Такое мощное усиление аудиосигнала способно улучшить любую музыку.

    Встроенный приемник Bluetooth для передачи вызовов и музыки

    Встроенный приемник Bluetooth для передачи вызовов и музыки

    Функция Bluetooth позволяет использовать мобильный телефон в режиме Hands-Free во время управления автомобилем и всегда оставаться на связи. Благодаря встроенному приемнику Bluetooth® можно передавать музыку в потоковом режиме с телефона на автомобильную систему развлечений.

    Технология Music Zone для настройки зоны оптимального восприятия

    Технология Music Zone для настройки зоны оптимального восприятия

    Инновационная технология Philips Music Zone позволяет водителю и пассажирам наслаждаться музыкой с более живым пространственным звучанием — именно так, как музыка должна звучать по-настоящему. Пользователи могут переключать зоны прослушивания музыки "водитель — пассажир" для выбора наилучшего звукового фокуса в салоне автомобиля. Специальная кнопка управления переключает три заданные зоны: правая, левая, передняя (и все). Таким образом можно быстро и с легкостью настраивать звук в зависимости от того, один ли водитель в автомобиле или с пассажирами.

    Съемная лицевая панель для защиты от краж

    Съемная лицевая панель для защиты от краж

    С этой автомобильной мультимедийной системой Philips можно не беспокоиться о краже. Лицевая панель снимается нажатием кнопки, ее можно спрятать или унести с собой. В результате стереосистема никак не выделяется и меньше привлекает воров. Теперь можно спокойно оставлять машину, где бы вы ни остановились.

    Технология USB Direct и слоты для карт памяти SD для воспроизведения музыки MP3/WMA

    Технология USB Direct и слоты для карт памяти SD для воспроизведения музыки MP3/WMA

    Благодаря широким возможностям работы с данными очень просто получить доступ к цифровым музыкальным файлам с носителя USB или карт памяти SDHC.

    Технология FullSound — естественное звучание музыки в формате MP3

    Технология FullSound — естественное звучание музыки в формате MP3

    Инновационная технология Philips FullSound восстанавливает все детали сжатой музыкальной записи формата MP3, в значительной степени обогащая и улучшая звучание и устраняя малейшие искажения. Основанная на патентованном алгоритме обработки звука, технология FullSound сочетает богатый опыт Philips в области воспроизведения музыки с мощным процессором цифровых сигналов последнего поколения. Результат такого союза — более насыщенные и глубокие басы, чистый вокал и богатая детализация. Привычные музыкальные композиции в новом звучании — с функцией FullSound.

    Фильмы DVD, DVD+/-R и DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® и MPEG4

    Фильмы DVD, DVD+/-R и DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® и MPEG4

    Плеер Philips совместим с большинством DVD- и CD-дисков, доступных в продаже. DVD+/-R поддерживает два общепринятых формата, используемых для дисков DVD с возможностью записи, так же как и DVD+/-RW поддерживает оба формата, используемых для дисков DVD с возможностью перезаписи. Качество дисков SVCD (Super VideoCD) намного лучше, чем дисков VCD, особенно выгодно отличается уровень резкости изображения из-за более высокого разрешения. MPEG4 обеспечивает качество стандарта DVD (MPEG-2), используя более низкие скорости передачи данных и меньший размер файла. Кодек DivX основан на технологии сжатия видео MPEG4 и позволяет сжимать цифровое видео в несколько раз, сохраняя при этом качество изображения.

    11-полосный параметрический эквалайзер для настройки по вашему вкусу

    11-полосный параметрический эквалайзер для настройки по вашему вкусу

    Этот параметрический эквалайзер включает 11 разных частотных диапазонов (63 Гц, 100 Гц, 160 Гц, 250 Гц, 400 Гц, 630 Гц, 1 кГц, 2 кГц, 4 кГц, 8 кГц и 16 кГц), чтобы вы свободно могли настраивать бас, средние и высокие частоты в соответствии с акустикой салона вашей машины. Больше того, в эквалайзере можно сохранять предпочтительные звуковые настройки и с легкостью вызывать их. С Philips вы всегда можете наслаждаться звуком в машине, настроенным по вашему вкусу.

    Корпус стандарта 1.0 DIN для надежного крепления устройства

    Корпус стандарта 1.0 DIN для надежного крепления устройства

    Дисплей высокого разрешения с ЖК-панелью WVGA

    Автомобильная аудиовидеосистема Philips CarStudio с дисплеем высокого разрешения оснащена ЖК-панелью WVGA (800 x 480 пикселей). На ярком дисплее максимально четко отображаются все элементы меню и видеозаписи с различных мультимедийных источников. Также дисплей отлично подходит для просмотра любимых фотографий в режиме слайд-шоу. На выбор представлено несколько различных фоновых изображений и цветовых тем для гармоничного сочетания с интерьером салона автомобиля.

    • Звук

      Выходная мощность (среднеквадр.)
      24 Вт x 4 канала (4 Ом, коэффициент гармонических искажений 10 %)
      Улучшение звука
      FullSound, MAX Sound, Динамическое усиление басов, Music Zone
      Настройки эквалайзера
      Классика, Джаз, Поп, Рок, Плоский, Оптимально, Техно, Пользовательский
      Выходная мощность (макс.)
      50 Вт x 4 канала

    • Подключения

      Версия Bluetooth
      2,1
      Профили Bluetooth
      A2DP, AVRCP

    • Тюнер/прием/передача

      Автоматическая цифровая настройка
      Да
      Диапазоны тюнера
      AM, FM стерео
      Количество предустановок радиостанций
      18 (FM), 12 (AM)

    • Питание

      Источник питания
      12 В постоянного тока

    • Аксессуары

      Краткое руководство
      Английский, русский

    • Аудиовоспроизведение

      Формат сжатия
      Dolby Digital, MP3, WMA
      Режимы воспроизведения дисков
      Быстро вперед/назад, Поиск следующего / предыдущего альбома, Поиск следующей/предыдущей дорожки
      Скорость передачи данных для MP3
      32–320 кбит/с, выбор скорости воспроизведения в битах

    • Воспроизведение видео

      Система воспроизведения видеодисков
      NTSC, PAL

    Badge-D2C

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