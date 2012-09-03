CED780/51
Живая музыка и видео в автомобиле
На полноцветном дисплее Philips CED780 с диагональю 17,8 см (7") можно просматривать видеоролики и фотографии в салоне автомобиля. А встроенный ресивер с Bluetooth® позволяет наслаждаться фильмами и музыкой с различных источников и при этом всегда оставаться на связи.Узнать обо всех преимуществах
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Технология MAX Sound (МАКСИМАЛЬНЫЙ звук) производит мгновенное усиление басов и высоких частот, максимизируя характеристики громкости, и сразу же создает впечатляющее звучание при прослушивании одним нажатием кнопки. Электронная схема этого режима калибрует существующие настройки звука и громкости и моментально усиливает басы, высокие частоты и громкость до максимального уровня без искажения. И звуковой диапазон, и громкость значительно усиливаются. Такое мощное усиление аудиосигнала способно улучшить любую музыку.
Функция Bluetooth позволяет использовать мобильный телефон в режиме Hands-Free во время управления автомобилем и всегда оставаться на связи. Благодаря встроенному приемнику Bluetooth® можно передавать музыку в потоковом режиме с телефона на автомобильную систему развлечений.
Инновационная технология Philips Music Zone позволяет водителю и пассажирам наслаждаться музыкой с более живым пространственным звучанием — именно так, как музыка должна звучать по-настоящему. Пользователи могут переключать зоны прослушивания музыки "водитель — пассажир" для выбора наилучшего звукового фокуса в салоне автомобиля. Специальная кнопка управления переключает три заданные зоны: правая, левая, передняя (и все). Таким образом можно быстро и с легкостью настраивать звук в зависимости от того, один ли водитель в автомобиле или с пассажирами.
С этой автомобильной мультимедийной системой Philips можно не беспокоиться о краже. Лицевая панель снимается нажатием кнопки, ее можно спрятать или унести с собой. В результате стереосистема никак не выделяется и меньше привлекает воров. Теперь можно спокойно оставлять машину, где бы вы ни остановились.
Благодаря широким возможностям работы с данными очень просто получить доступ к цифровым музыкальным файлам с носителя USB или карт памяти SDHC.
Инновационная технология Philips FullSound восстанавливает все детали сжатой музыкальной записи формата MP3, в значительной степени обогащая и улучшая звучание и устраняя малейшие искажения. Основанная на патентованном алгоритме обработки звука, технология FullSound сочетает богатый опыт Philips в области воспроизведения музыки с мощным процессором цифровых сигналов последнего поколения. Результат такого союза — более насыщенные и глубокие басы, чистый вокал и богатая детализация. Привычные музыкальные композиции в новом звучании — с функцией FullSound.
Плеер Philips совместим с большинством DVD- и CD-дисков, доступных в продаже. DVD+/-R поддерживает два общепринятых формата, используемых для дисков DVD с возможностью записи, так же как и DVD+/-RW поддерживает оба формата, используемых для дисков DVD с возможностью перезаписи. Качество дисков SVCD (Super VideoCD) намного лучше, чем дисков VCD, особенно выгодно отличается уровень резкости изображения из-за более высокого разрешения. MPEG4 обеспечивает качество стандарта DVD (MPEG-2), используя более низкие скорости передачи данных и меньший размер файла. Кодек DivX основан на технологии сжатия видео MPEG4 и позволяет сжимать цифровое видео в несколько раз, сохраняя при этом качество изображения.
Этот параметрический эквалайзер включает 11 разных частотных диапазонов (63 Гц, 100 Гц, 160 Гц, 250 Гц, 400 Гц, 630 Гц, 1 кГц, 2 кГц, 4 кГц, 8 кГц и 16 кГц), чтобы вы свободно могли настраивать бас, средние и высокие частоты в соответствии с акустикой салона вашей машины. Больше того, в эквалайзере можно сохранять предпочтительные звуковые настройки и с легкостью вызывать их. С Philips вы всегда можете наслаждаться звуком в машине, настроенным по вашему вкусу.
Автомобильная аудиовидеосистема Philips CarStudio с дисплеем высокого разрешения оснащена ЖК-панелью WVGA (800 x 480 пикселей). На ярком дисплее максимально четко отображаются все элементы меню и видеозаписи с различных мультимедийных источников. Также дисплей отлично подходит для просмотра любимых фотографий в режиме слайд-шоу. На выбор представлено несколько различных фоновых изображений и цветовых тем для гармоничного сочетания с интерьером салона автомобиля.
Звук
Подключения
Тюнер/прием/передача
Питание
Аксессуары
Аудиовоспроизведение
Воспроизведение видео
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