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  • Живая музыка в машине Живая музыка в машине Живая музыка в машине

    CarStudio Автомобильная аудиосистема

    CEM2220BT/12

    Живая музыка в машине

    Слушайте музыку с различных источников в автомобиле с помощью системы Philips CEM2220BT. Встроенный приемник Bluetooth® позволяет прослушивать музыку с телефона и отвечать на звонки. В системе предусмотрена съемная передняя панель, обеспечивающая защиту от кражи.

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    CarStudio Автомобильная аудиосистема

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    Живая музыка в машине

    Одержимые звуком

    • Bluetooth
    • USB
    • CD
    Просмотр по папкам или композициям: быстрый доступ и поиск

    Просмотр по папкам или композициям: быстрый доступ и поиск

    Эта функция позволяет гораздо быстрее находить композицию или альбом, так как просмотр можно выполнять по папкам или композициям, которые чаще всего и хранятся на устройствах USB/SDHC. Благодаря специальной кнопке "Папка/композиция" для поиска нужно выполнить всего три простых действия — нажать эту кнопку, повернуть регулятор громкости и нажать кнопку для запуска поиска. Эта функция позволяет быстро и с легкостью найти нужную музыку, не отвлекаясь от управления автомобилем.

    Динамическое усиление НЧ улучшает электронное воспроизведение басов

    Динамическое усиление НЧ улучшает электронное воспроизведение басов

    Активируйте функцию динамического усиления НЧ (DBB), и нижние частоты басов будут улучшены электронным способом для достижения устойчивого воспроизведения звука, особенно в случае установки низкого уровня громкости АС. Вы все время будете слышать впечатляющие басы.

    Технология Music Zone для настройки зоны оптимального восприятия

    Технология Music Zone для настройки зоны оптимального восприятия

    Инновационная технология Philips Music Zone позволяет водителю и пассажирам наслаждаться музыкой с более живым пространственным звучанием — именно так, как музыка должна звучать по-настоящему. Пользователи могут переключать зоны прослушивания музыки "водитель — пассажир" для выбора наилучшего звукового фокуса в салоне автомобиля. Специальная кнопка управления переключает три заданные зоны: правая, левая, передняя (и все). Таким образом можно быстро и с легкостью настраивать звук в зависимости от того, один ли водитель в автомобиле или с пассажирами.

    Прямой USB для воспроизведения музыки MP3/WMA

    Прямой USB для воспроизведения музыки MP3/WMA

    Благодаря прямому порту USB вы сможете с легкостью подключить USB-устройство к USB-порту устройства Philips, и цифровая музыка будет воспроизводиться непосредственно на устройстве Philips.

    MP3 Link для воспроизведения музыки с портативных устройств

    MP3 Link для воспроизведения музыки с портативных устройств

    Подключение MP3 Link позволяет воспроизводить файлы MP3 напрямую с портативных медиаплееров. Вы сможете наслаждаться любимой музыкой в великолепном качестве, просто подключив портативный MP3-плеер к аудиосистеме с помощью функции MP3 Link.

    Встроенный приемник Bluetooth для передачи вызовов и музыки

    Встроенный приемник Bluetooth для передачи вызовов и музыки

    Функция Bluetooth позволяет использовать мобильный телефон в режиме Hands-Free во время управления автомобилем и всегда оставаться на связи. Благодаря встроенному приемнику Bluetooth® можно передавать музыку в потоковом режиме с телефона на автомобильную систему развлечений.

    Технология MAX Sound для мгновенного усиления мощности звучания

    Технология MAX Sound для мгновенного усиления мощности звучания

    Технология MAX Sound (МАКСИМАЛЬНЫЙ звук) производит мгновенное усиление басов и высоких частот, максимизируя характеристики громкости, и сразу же создает впечатляющее звучание при прослушивании одним нажатием кнопки. Электронная схема этого режима калибрует существующие настройки звука и громкости и моментально усиливает басы, высокие частоты и громкость до максимального уровня без искажения. И звуковой диапазон, и громкость значительно усиливаются. Такое мощное усиление аудиосигнала способно улучшить любую музыку.

    Съемная передняя панель для защиты от кражи

    Съемная передняя панель для защиты от кражи

    Встроенные усилители мощностью 50 Вт x 4 для качественного звучания

    Встроенные усилители мощностью 50 Вт x 4 для качественного звучания

    ЖК-дисплей высокой контрастности для идеального обзора

    ЖК-дисплей высокой контрастности

    • Звук

      Выходная мощность (среднеквадр.)
      21 Вт x 4 канала (4 Ом, КНИ 10 %)
      Улучшение звука
      Динамическое усиление басов, MAX Sound, Music Zone
      Настройки эквалайзера
      Классика, Джаз, Поп, Рок, Плоский, Оптимально, Техно, Пользовательский
      Выходная мощность (макс.)
      50 Вт x 4 канала

    • Подключения

      Версия Bluetooth
      2.0 + EDR
      Профили Bluetooth
      A2DP, AVRCP, Громкая связь

    • Тюнер/прием/передача

      Автоматическая цифровая настройка
      Да
      Диапазоны тюнера
      AM, FM стерео, FM (стандарт OIRT)
      Количество предустановок радиостанций
      18 (FM), 12 (AM)
      RDS
      Авточастота, Новости и обстановка на дороге, Тип программы, Название станции

    • Питание

      Источник питания
      12 В постоянного тока

    • Аксессуары

      Краткое руководство
      Английский, французский, нидерландский, немецкий, итальянский

    • Дисплей

      Тип
      Высококонтрастный ч/б дисплей (9 символов)

    • Аудиовоспроизведение

      Формат сжатия
      MP3, WMA
      Режимы воспроизведения дисков
      Быстро вперед/назад, Поиск следующего / предыдущего альбома, Поиск следующей/предыдущей дорожки
      Скорость передачи данных для MP3
      32–320 кбит/с, выбор скорости воспроизведения в битах
      Режимы для USB Direct
      Воспроизведение/пауза, Предыдущая/следующая, Быстро назад/быстро вперед, Повтор, Вперемешку

    Badge-D2C

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