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CEM2250/00

CEM2250/00
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    CEM2250/00

    CEM2250/00

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    CEM2250/00

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    CEM2250/00

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      Технология MAX Sound для мгновенного усиления мощности звучания

      Технология MAX Sound (МАКСИМАЛЬНЫЙ звук) производит мгновенное усиление басов и высоких частот, максимизируя характеристики громкости, и сразу же создает впечатляющее звучание при прослушивании одним нажатием кнопки. Электронная схема этого режима калибрует существующие настройки звука и громкости и моментально усиливает басы, высокие частоты и громкость до максимального уровня без искажения. И звуковой диапазон, и громкость значительно усиливаются. Такое мощное усиление аудиосигнала способно улучшить любую музыку.

      Слушайте музыку MP3/WMA напрямую с портативных устройств USB

      Просто вставьте ваше устройство в порт USB системы DVD Philips. Цифровая музыка будет воспроизводиться прямо с устройства. Теперь вы можете поделиться любимыми мелодиями с друзьями и близкими.

      Технология Music Zone для настройки зоны оптимального восприятия

      Инновационная технология Philips Music Zone позволяет водителю и пассажирам наслаждаться музыкой с более живым пространственным звучанием — именно так, как музыка должна звучать по-настоящему. Пользователи могут переключать зоны прослушивания музыки "водитель — пассажир" для выбора наилучшего звукового фокуса в салоне автомобиля. Специальная кнопка управления переключает три заданные зоны: правая, левая, передняя (и все). Таким образом можно быстро и с легкостью настраивать звук в зависимости от того, один ли водитель в автомобиле или с пассажирами.

      Динамическое усиление НЧ улучшает электронное воспроизведение басов

      Активируйте функцию динамического усиления НЧ (DBB), и нижние частоты басов будут улучшены электронным способом для достижения устойчивого воспроизведения звука, особенно в случае установки низкого уровня громкости АС. Вы все время будете слышать впечатляющие басы.

      Просмотр по папкам или композициям: быстрый доступ и поиск

      Эта функция позволяет гораздо быстрее находить композицию или альбом, так как просмотр можно выполнять по папкам или композициям, которые чаще всего и хранятся на устройствах USB/SDHC. Благодаря специальной кнопке "Папка/композиция" для поиска нужно выполнить всего три простых действия — нажать эту кнопку, повернуть регулятор громкости и нажать кнопку для запуска поиска. Эта функция позволяет быстро и с легкостью найти нужную музыку, не отвлекаясь от управления автомобилем.

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