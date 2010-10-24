CMQ205/00
Наслаждайтесь музыкой в дороге
Мощный звук и низкая степень искажения благодаря 2/1-канальному автомобильному усилителю Philips CMQ205. Оцените отличный звук и насыщенные басы — просто подключите автомобильную стереосистему с пиковой мощностью 450 Вт через высокочастотный входной разъем или вход RCA.Узнать обо всех преимуществах
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Режим динамического усиления НЧ максимизирует ваши ощущения от музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.
Настраиваемые фильтры низких и высоких частот для впечатляющего звучания
Энергоэффективный блок питания на МОП-транзисторе.
Усиленный алюминиевый теплопоглотитель предотвращает перегрев.
Усилитель с низким уровнем искажений для передачи оригинального звучания
Несколько механизмов защиты от перебоев питания.
Звук
Аксессуары
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