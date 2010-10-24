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Наслаждайтесь музыкой в дороге
Мощный звук и низкая степень искажения благодаря 2/1-канальному автомобильному усилителю Philips CMQ205. Оцените отличный звук и насыщенные басы — просто подключите автомобильную стереосистему с пиковой мощностью 450 Вт через высокочастотный входной разъем или вход RCA. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Наслаждайтесь музыкой в дороге
Мощный звук и низкая степень искажения благодаря 2/1-канальному автомобильному усилителю Philips CMQ205. Оцените отличный звук и насыщенные басы — просто подключите автомобильную стереосистему с пиковой мощностью 450 Вт через высокочастотный входной разъем или вход RCA. Узнать обо всех преимуществах
Наслаждайтесь музыкой в дороге
Мощный звук и низкая степень искажения благодаря 2/1-канальному автомобильному усилителю Philips CMQ205. Оцените отличный звук и насыщенные басы — просто подключите автомобильную стереосистему с пиковой мощностью 450 Вт через высокочастотный входной разъем или вход RCA. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Наслаждайтесь музыкой в дороге
Мощный звук и низкая степень искажения благодаря 2/1-канальному автомобильному усилителю Philips CMQ205. Оцените отличный звук и насыщенные басы — просто подключите автомобильную стереосистему с пиковой мощностью 450 Вт через высокочастотный входной разъем или вход RCA. Узнать обо всех преимуществах
Режим динамического усиления НЧ максимизирует ваши ощущения от музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.
Усиленный алюминиевый теплопоглотитель предотвращает перегрев.
Энергоэффективный блок питания на МОП-транзисторе.
Несколько механизмов защиты от перебоев питания.
Усилитель с низким уровнем искажений для передачи оригинального звучания
Настраиваемые фильтры низких и высоких частот для впечатляющего звучания
Звук
Подключения
Улучшение звука
Аксессуары
Управление электропитанием
Размеры
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