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Автомобильный усилитель

CMQ205/00
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    Автомобильный усилитель

    CMQ205/00

    Наслаждайтесь музыкой в дороге

    Мощный звук и низкая степень искажения благодаря 2/1-канальному автомобильному усилителю Philips CMQ205. Оцените отличный звук и насыщенные басы — просто подключите автомобильную стереосистему с пиковой мощностью 450 Вт через высокочастотный входной разъем или вход RCA. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Автомобильный усилитель

    Наслаждайтесь музыкой в дороге

    Мощный звук и низкая степень искажения благодаря 2/1-канальному автомобильному усилителю Philips CMQ205. Оцените отличный звук и насыщенные басы — просто подключите автомобильную стереосистему с пиковой мощностью 450 Вт через высокочастотный входной разъем или вход RCA. Узнать обо всех преимуществах

    Наслаждайтесь музыкой в дороге

    Мощный звук и низкая степень искажения благодаря 2/1-канальному автомобильному усилителю Philips CMQ205. Оцените отличный звук и насыщенные басы — просто подключите автомобильную стереосистему с пиковой мощностью 450 Вт через высокочастотный входной разъем или вход RCA. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Автомобильный усилитель

    Наслаждайтесь музыкой в дороге

    Мощный звук и низкая степень искажения благодаря 2/1-канальному автомобильному усилителю Philips CMQ205. Оцените отличный звук и насыщенные басы — просто подключите автомобильную стереосистему с пиковой мощностью 450 Вт через высокочастотный входной разъем или вход RCA. Узнать обо всех преимуществах

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      Наслаждайтесь музыкой в дороге

      с регулируемым 2/1-канальным соединением

      • 2-канальный
      • 450 Вт (пик. мощность)
      Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

      Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

      Режим динамического усиления НЧ максимизирует ваши ощущения от музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

      Общая ср. выходная мощность 2x75 Вт

      Общая ср. выходная мощность 2x75 Вт

      Усиленный алюминиевый теплопоглотитель предотвращает перегрев

      Усиленный алюминиевый теплопоглотитель предотвращает перегрев.

      Энергоэффективный блок питания на МОП-транзисторе

      Энергоэффективный блок питания на МОП-транзисторе.

      Несколько механизмов защиты от перебоев питания

      Несколько механизмов защиты от перебоев питания.

      Усилитель с низким уровнем искажений для передачи оригинального звучания

      Усилитель с низким уровнем искажений для передачи оригинального звучания

      Настраиваемые фильтры низких/высоких частот для впечатляющего звучания

      Настраиваемые фильтры низких и высоких частот для впечатляющего звучания

      • Звук

        Выходная мощность (макс.)
        450 Вт
        Class
        AB
        Кол. каналов
        2
        Использование каналов
        2/1
        Выходная мощность (среднекв.): 4 Ом
        75 Вт x 2
        Выходная мощность (среднекв.) 2 Ом
        110 Вт x 2
        Отношение сигнал/шум
        > 97 дБ
        Отношение сигнал/шум (1 Вт/4 Ом)
        >80 дБ
        Диапазон частот
        5—50 000  Гц
        Полный коэффициент гармонических искажений
        0,1 %<
        Сопротивление
        2-8 Ом

      • Подключения

        Линейный вход (RCA)
        1 шт.
        Линейный выход (RCA)
        1 шт.

      • Улучшение звука

        Фильтр низких частот
        -12 дБ/окт
        Диапазон фильтра низких частот
        80 Гц или 180 Гц
        Фильтр высоких частот
        -12 дБ/окт
        Диапазон фильтра высоких частот
        80 Гц
        Контроль уровня сигнала на входе
        0,3 мВ - 6 В
        Динамическое усиление НЧ
        12 дБ при 45 Гц

      • Аксессуары

        Краткое руководство
        Английский, испанский, португальский, русский

      • Управление электропитанием

        Источник питания
        12 В постоянного тока

      • Размеры

        Глубина продукта
        246  мм
        Высота продукта
        49  мм
        Ширина продукта
        240  мм

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