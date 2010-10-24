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    Автомобильный усилитель

    CMQ205/00

    Наслаждайтесь музыкой в дороге

    Мощный звук и низкая степень искажения благодаря 2/1-канальному автомобильному усилителю Philips CMQ205. Оцените отличный звук и насыщенные басы — просто подключите автомобильную стереосистему с пиковой мощностью 450 Вт через высокочастотный входной разъем или вход RCA.

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    Автомобильный усилитель

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    Наслаждайтесь музыкой в дороге

    с регулируемым 2/1-канальным соединением

    • 2-канальный
    • 450 Вт (пик. мощность)
    Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

    Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

    Режим динамического усиления НЧ максимизирует ваши ощущения от музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

    Общая ср. выходная мощность 2x75 Вт

    Общая ср. выходная мощность 2x75 Вт

    Настраиваемые фильтры низких/высоких частот для впечатляющего звучания

    Настраиваемые фильтры низких и высоких частот для впечатляющего звучания

    Энергоэффективный блок питания на МОП-транзисторе

    Энергоэффективный блок питания на МОП-транзисторе.

    Усиленный алюминиевый теплопоглотитель предотвращает перегрев

    Усиленный алюминиевый теплопоглотитель предотвращает перегрев.

    Усилитель с низким уровнем искажений для передачи оригинального звучания

    Усилитель с низким уровнем искажений для передачи оригинального звучания

    Несколько механизмов защиты от перебоев питания

    Несколько механизмов защиты от перебоев питания.

    • Звук

      Диапазон частот
      5—50 000 Гц
      Сопротивление
      2-8 Ом
      Отношение сигнал/шум
      > 97 дБ
      Выходная мощность (макс.)
      450 Вт
      Полный коэффициент гармонических искажений
      0,1 %<

    • Аксессуары

      Краткое руководство
      Английский, испанский, португальский, русский
    Badge-D2C

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