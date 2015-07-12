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Крышка поддона для капель

CP0304
  • Крышка поддона для капель Крышка поддона для капель Крышка поддона для капель
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    Крышка поддона для капель

    CP0304

    Крышка поддона для капель

    Прочная крышка поддона для капель. Совместима с кофемашинами Philips 2000 и Philips 2100. Узнать обо всех преимуществах

    Крышка поддона для капель

    Крышка поддона для капель

    Прочная крышка поддона для капель. Совместима с кофемашинами Philips 2000 и Philips 2100. Узнать обо всех преимуществах

    Крышка поддона для капель

    Прочная крышка поддона для капель. Совместима с кофемашинами Philips 2000 и Philips 2100. Узнать обо всех преимуществах

    Крышка поддона для капель

    Крышка поддона для капель

    Прочная крышка поддона для капель. Совместима с кофемашинами Philips 2000 и Philips 2100. Узнать обо всех преимуществах

    Крышка поддона для капель

    Информацию о совместимости см. в характеристиках изделия

    • Нержавеющая сталь
    • Серия 2000 от Philips
    • Серия 2100 от Philips

    • Запасной компонент

      Подходит для кофемашин
      • HD8642/01
      • HD8643/01
      • HD8643/09
      • HD8644/01
      • HD8645/01
      • HD8645/09
      • HD8646/01
      • HD8648/01
      • HD8652/51
      • HD8652/59
      • HD8653/01
      • HD8653/41
      • HD8654/59

    • Подходит для:

      PHILIPS 2000 VAPORE
      • HD8649/11
      • HD8651/01
      • HD8651/05
      • HD8651/07
      • HD8651/15
      • HD8651/16
      • HD8651/17
      • HD8651/19
      • HD8651/21
      • HD8651/27
      • HD8651/29
      • HD8651/31
      • HD8651/41
      • HD8651/51
      • HD8653/01
      • HD8653/41
      • HD8649/51
      • HD8651/11
      • HD8649/01
      PHILIPS 2000 PURO
      • HD8648/01
      • HD8650/01
      • HD8650/05
      • HD8650/06
      • HD8650/07
      • HD8650/09
      • HD8650/19
      • HD8650/21
      • HD8650/27
      • HD8650/29
      • HD8650/11
      PHILIPS 2100 EASYCAPP
      • HD8652/51
      • HD8652/59
      • HD8652/91

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