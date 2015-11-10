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  • Почувствуйте аромат любимых зерен кофе Почувствуйте аромат любимых зерен кофе Почувствуйте аромат любимых зерен кофе

    2000 Series Автоматическая кофемашина

    HD8651/29

    Почувствуйте аромат любимых зерен кофе

    Вы можете перемолоть новую порцию зерен для каждой чашки, полностью раскрывая их вкус, благодаря керамическим жерновам, которые не перегревают зерна. При помощи ручного капучинатора вы без труда сможете приготовить деликатную молочную пену для вашего кофе.

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    2000 Series Автоматическая кофемашина

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    Почувствуйте аромат любимых зерен кофе

    Полностью керамические жернова гарантируют долговечность

    • 3 вида кофе
    • Классический капучинатор
    • Красные
    20 000 чашек изысканного кофе с прочными керамическими жерновами

    20 000 чашек изысканного кофе с прочными керамическими жерновами

    Жернова наших кофемолок изготавливаются на 100 % из непревзойденно прочной керамики, срока службы которой хватит не менее чем на 20 000 чашек свежего ароматного кофе.

    3 вида кофе на выбор в вашем распоряжении

    3 вида кофе на выбор в вашем распоряжении

    Готовьте любимые разновидности кофе под самые особенные моменты: бодрящий эспрессо, классический кофе или кофе на основе молока — с помощью полностью автоматической эспрессо-кофемашины вы быстро и без лишних усилий сварите идеальный кофе!

    Классический капучинатор для великолепной молочной пенки

    Классический капучинатор для великолепной молочной пенки

    Классический капучинатор используется для приготовления с помощью пара нежной молочной пены для вашего капучино. Кроме того, очистка классического капучинатора не займет много времени, поскольку он состоит только двух деталей.

    Выбор объема напитка, 5 степеней помола

    Выбор объема напитка, 5 степеней помола

    Выбор объема напитка, 5 степеней помола

    Всегда оптимальная крепость кофе, вне зависимости от используемых кофейных зерен

    Всегда оптимальная крепость кофе, вне зависимости от используемых кофейных зерен

    Gusto Perfetto — это технология, которая самостоятельно отслеживает и запоминает используемые вами кофейные зерна. Если она определит, что вы добавили новый тип зерен, то их количество в варочной камере будет автоматически отрегулировано, чтобы вы всегда наслаждались только самым вкусным кофе.

    Кофе идеальной температуры благодаря термоблоку

    Кофе идеальной температуры благодаря термоблоку

    Термоблок кофемашины быстро нагревается и поддерживает идеальную температуру напитка. Больше не нужно ждать — готовьте горячий кофе и капучино для всей семьи. Секрет заключается в легком корпусе из алюминия и нержавеющей стали: он быстро нагревается до нужной температуры.

    Полностью съемная варочная группа для удобной очистки

    Полностью съемная варочная группа для удобной очистки

    Варочная группа — это основной элемент любой автоматической кофемашины, который необходимо регулярно очищать. Съемную варочную группу можно тщательно очистить, просто сполоснув под струей воды.

    Подходит для кухни любого размера благодаря компактности и доступу к резервуарам с фронтальной панели

    Подходит для кухни любого размера благодаря компактности и доступу к резервуарам с фронтальной панели

    Кофемашину невероятно удобно использовать независимо от размера кухни: она занимает мало места, а доступ к резервуару для воды и контейнеру для отходов осуществляется с фронтальной панели. Разработано для вашего наслаждения любимым кофе.

    Настройте и сохраните свой собственный профиль

    Настройте и сохраните свой собственный профиль

    Сохраните оптимальный объем для любого вида кофе. Вы сможете одним нажатием кнопки готовить эспрессо, классический кофе и любые другие напитки так, как нравится именно вам.

    Оцените великолепный кофе с автопромывкой и инструкциям по удалению накипи

    Оцените великолепный кофе с автопромывкой и инструкциям по удалению накипи

    Эта кофемашина оснащена технологией автоматической очистки контура водой перед включением и выключением, поэтому кофе всегда будет вкусным и ароматным. Регулярная очистка от накипи продлевает срок службы прибора. Кофемашина не только сообщает о необходимости проведения очистки от накипи — на дисплее отображаются пошаговые инструкции, помогающие ее выполнить.

    Готовьте 2 чашки одновременно с помощью специальной функции

    Разделите с близкими наслаждение любимым кофе благодаря возможности приготовления двойной порции

    • Индивидуальная настройка

      Настройки уровня крепости
      Нет
      Объем кофе
      Регулируется
      Степени помола
      5
      Регулировка крепости перед приготовлением
      Нет
      Профили пользователя
      1

    • Разнообразные функции

      Кофе и другие напитки
      • Эспрессо
      • Эспрессо лунго
      • Горячая вода
      Приготовление молотого кофе
      Нет
      Двойная порция
      Да
      Двойная порция молочного напитка
      Нет

    • Другие функции

      Gusto perfetto
      Да
      Съемная варочная группа
      Да
      Автопромывка и удаление накипи
      Да
      Основной переключатель питания
      Да
      Быстрый нагрев бойлера
      Да

    • Технические характеристики

      Напряжение
      230  V
      Длина шнура
      < 100  cm
      Частота
      50  Hz
      Емкость контейнера для отходов
      8  servings
      Вместительный резервуар для воды
      1  l
      Емкость отсека для зерен
      180  g
      Контейнер для отходов
      Доступ с передней панели
      Резервуар для воды
      Доступ с передней панели
      Макс. высота чашки
      95  mm
      Совместимость с фильтром
      Brita Intenza
      Цвет и отделка
      Красный
      Габариты изделия
      295 x 325 x 420  mm

    • Общие характеристики

      Система подачи молока
      Классический капучинатор
      Пользовательский интерфейс
      Кнопки со светодиодной подсветкой

    • Обслуживание

      Гарантия 2 года
      Да

    Badge-D2C

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