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  • Наслаждайтесь ароматом ваших любимых кофейных зерен Наслаждайтесь ароматом ваших любимых кофейных зерен Наслаждайтесь ароматом ваших любимых кофейных зерен
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    2000 Series Автоматическая кофемашина

    HD8650/09

    Наслаждайтесь ароматом ваших любимых кофейных зерен

    Вы можете перемолоть новую порцию зерен для каждой чашки, полностью раскрывая их вкус, благодаря керамическим жерновам, которые не перегревают зерна.

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    2000 Series Автоматическая кофемашина

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    Наслаждайтесь ароматом ваших любимых кофейных зерен

    Полностью керамические жернова гарантируют долговечность

    • 1 напиток
    • Черный
    20 000 чашек изысканного кофе с прочными керамическими жерновами

    20 000 чашек изысканного кофе с прочными керамическими жерновами

    Жернова наших кофемолок изготавливаются на 100 % из непревзойденно прочной керамики, срока службы которой хватит не менее чем на 20 000 чашек свежего ароматного кофе.

    Выбор объема напитка, 5 степеней помола

    Выбор объема напитка, 5 степеней помола

    Выбор объема напитка, 5 степеней помола

    Всегда оптимальная крепость кофе, вне зависимости от используемых кофейных зерен

    Всегда оптимальная крепость кофе, вне зависимости от используемых кофейных зерен

    Gusto Perfetto — это технология, которая самостоятельно отслеживает и запоминает используемые вами кофейные зерна. Если она определит, что вы добавили новый тип зерен, то их количество в варочной камере будет автоматически отрегулировано, чтобы вы всегда наслаждались только самым вкусным кофе.

    Идеальная температура кофе благодаря термоблоку

    Идеальная температура кофе благодаря термоблоку

    Благодаря термоблоку вы сможете готовить кофе и капучино неизменно идеальной температуры. Секрет заключается в легком корпусе из алюминия и нержавеющей стали: он быстро нагревается до нужной температуры.

    Полностью съемная варочная группа для удобной очистки

    Полностью съемная варочная группа для удобной очистки

    Варочная группа — это основной элемент любой автоматической кофемашины, который необходимо регулярно очищать. Съемную варочную группу можно тщательно очистить, просто сполоснув под струей воды.

    Подходит для кухни любого размера благодаря компактности и доступу к резервуарам с фронтальной панели

    Подходит для кухни любого размера благодаря компактности и доступу к резервуарам с фронтальной панели

    Кофемашину невероятно удобно использовать независимо от размера кухни: она занимает мало места, а доступ к резервуару для воды и контейнеру для отходов осуществляется с фронтальной панели. Разработано для вашего наслаждения любимым кофе.

    Настройте и сохраните свой собственный профиль

    Настройте и сохраните свой собственный профиль

    Сохраните оптимальный объем для любого вида кофейного напитка. Вы сможете одним нажатием кнопки готовить эспрессо, классический кофе и любые другие напитки так, как нравится именно вам.

    Наслаждайтесь великолепным кофе благодаря автоматической промывке и инструкциям по удалению накипи

    Наслаждайтесь великолепным кофе благодаря автоматической промывке и инструкциям по удалению накипи

    Эта кофемашина оснащена технологией автоматической очистки контура водой перед включением и выключением, поэтому кофе всегда будет вкусным и ароматным. Регулярная очистка от накипи продлевает срок службы прибора. Кофемашина не только сообщает о необходимости проведения очистки от накипи — на дисплее отображаются пошаговые инструкции, помогающие ее выполнить.

    Простое приготовление одного превосходного напитка

    Наслаждайтесь великолепным классическим кофе или эспрессо, приготовленным из свежих зерен

    Готовьте 2 чашки одновременно с помощью специальной функции

    Разделите с близкими наслаждение любимым кофе благодаря возможности приготовления двойной порции

    • Индивидуальная настройка

      Настройки уровня крепости
      Нет
      Объем кофе
      Регулируется
      Степени помола
      5
      Регулировка крепости перед приготовлением
      Нет
      Профили пользователя
      1

    • Разнообразные функции

      Кофе и другие напитки
      Эспрессо
      Приготовление молотого кофе
      Нет
      Двойная порция
      Да
      Двойная порция молочного напитка
      Нет

    • Другие функции

      Gusto perfetto
      Да
      Съемная варочная группа
      Да
      Автопромывка и удаление накипи
      Да
      Основной переключатель питания
      Да
      Быстрый нагрев бойлера
      Да

    • Технические характеристики

      Напряжение
      230  V
      Длина шнура
      < 100  cm
      Частота
      50  Hz
      Емкость контейнера для отходов
      8  servings
      Вместительный резервуар для воды
      1  L
      Емкость отсека для зерен
      180  g
      Вес изделия
      7  kg
      Контейнер для отходов
      Доступ с передней панели
      Резервуар для воды
      Доступ с передней панели
      Макс. высота чашки
      95  mm
      Совместимость с фильтром
      Brita Intenza
      Цвет и отделка
      Черная
      Габариты изделия
      295 x 325 x 420  mm

    • Общие характеристики

      Пользовательский интерфейс
      Кнопки со светодиодной подсветкой

    Badge-D2C

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