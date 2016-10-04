Ключевые слова для поиска

  • для замены имеющегося носика с системой "капля-стоп" для замены имеющегося носика с системой "капля-стоп" для замены имеющегося носика с системой "капля-стоп"

    Avance Collection Носик с системой "капля-стоп"

    CP0344

    для замены имеющегося носика с системой "капля-стоп"

    Инновационная система "капля-стоп" для аккуратного приготовления

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Avance Collection Носик с системой "капля-стоп"

    Похожие продукты

    Смотреть все

    для замены имеющегося носика с системой "капля-стоп"

    Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

    Время от времени вашему прибору может потребоваться обслуживание или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

    • Сменная деталь

      Подходит для:
      • HR1894/8x
      • HR1895/7x
      • HR1896/7x
      • HR1897/3x
      • HR1899/2x
      Совместимость:
      • HR1945/xx
      • HR1946/xx
      • HR1947/xx
      • HR1949/xx
    Badge-D2C

    Получите консультацию по этому продукту

    Найдите советы по использованию продуктов, часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, а также сведения по безопасности и нормативному соответствию.
    Clippin

    Найдите запасную часть или аксессуар

    Перейти к разделу компонентов и аксессуаров

    Аксессуары

    Предлагаемые продукты

    Недавно просмотренные продукты

    Отзывы

    Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Все права защищены.

    Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.