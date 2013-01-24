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Гребень

CP0362
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    Гребень

    CP0362
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    деталь для OneBlade

    Этот гребень для One Blade позволяет подравнивать и моделировать бороду для создания задуманного образа. Обеспечивает неповторимую точность при воплощении ваших замыслов! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Гребень

    деталь для OneBlade

    Этот гребень для One Blade позволяет подравнивать и моделировать бороду для создания задуманного образа. Обеспечивает неповторимую точность при воплощении ваших замыслов! Узнать обо всех преимуществах

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      деталь для OneBlade

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      • Для OneBlade
      • гребень 1 мм

      Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

      Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

      Технические характеристики

      • Сменная деталь

        Подходит для:
        • QP2520
        • QP2521
        • QP2522
        • QP2530
        • QP2531
        • QP2511
        Подходит для модельного ряда:
        • QP2510
        • QP2620
        • QP2630

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