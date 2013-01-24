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Режущий блок

CP0410
Общая оценка / 5
  • Деталь машинки для стрижки волос Деталь машинки для стрижки волос Деталь машинки для стрижки волос
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    Режущий блок

    CP0410
    Общая оценка / 5

    Деталь машинки для стрижки волос

    Этот сменный гребень, используемый с машинкой для стрижки волос, позволяет подравнивать волосы для создания задуманного образа. Обеспечивает неповторимую точность при воплощении ваших замыслов! Узнать обо всех преимуществах

    Режущий блок

    Деталь машинки для стрижки волос

    Этот сменный гребень, используемый с машинкой для стрижки волос, позволяет подравнивать волосы для создания задуманного образа. Обеспечивает неповторимую точность при воплощении ваших замыслов! Узнать обо всех преимуществах

    Деталь машинки для стрижки волос

    Этот сменный гребень, используемый с машинкой для стрижки волос, позволяет подравнивать волосы для создания задуманного образа. Обеспечивает неповторимую точность при воплощении ваших замыслов! Узнать обо всех преимуществах

    Режущий блок

    Деталь машинки для стрижки волос

    Этот сменный гребень, используемый с машинкой для стрижки волос, позволяет подравнивать волосы для создания задуманного образа. Обеспечивает неповторимую точность при воплощении ваших замыслов! Узнать обо всех преимуществах

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      Деталь машинки для стрижки волос

      • Нержавеющая сталь

      Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

      Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

      Технические характеристики

      • Сменная деталь

        Подходит для:
        • QC5370
        • QC5375
        • QC5380
        • QC5390

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