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    Насадка для смешивания

    CP0624

    для замены текущего барного блендера

    Благодаря титановому покрытию (TiN) прочность ножа увеличивается в 6 раз по сравнению с обычным ножом из нержавеющей стали, поэтому вам гарантирован качественный результат на долгие годы. Форма ножа прекрасно дополняет форму треугольной погружной насадки ProMix, обеспечивая идеальное смешивание.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Насадка для смешивания

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    Время от времени вашему прибору может потребоваться обслуживание или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

    • Сменная деталь

      Подходит для:
      • HR1640/0x
      • HR1641/0x
      • HR1642/0x
      • HR1643/0x
      • HR1644/0x
      • HR1645/0x
      • HR1646/0x
      • HR1647/0x
      Подходит для модельного ряда:
      • HR2642/0x
      • HR2642/4x
      • HR2644/4x
      • HR2645/4x
      • HR2645/7x
    Badge-D2C

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