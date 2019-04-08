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    Viva Collection Дорожная бутылка с крышкой

    CP0842

    Для замены имеющейся у вас дорожной бутылки

    Сделайте свою жизнь проще — готовьте любимые смузи в дорожном стакане Philips. Смешайте ингредиенты, закройте стакан и отправляйтесь в путь.

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    Viva Collection Дорожная бутылка с крышкой

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    Для замены имеющейся у вас дорожной бутылки

    Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

    Время от времени вашему прибору может потребоваться обслуживание или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

    • запасной компонент

      совместимость с типом изделий
      • HR2621 — HR2629
      • HR2650 — HR2658
    Badge-D2C

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