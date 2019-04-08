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    Viva Collection Насадка-миксер

    CP0850

    для замены текущего аксессуара для миксера

    Готовьте завтраки и выпечку совершенно иного уровня с нашим миксером с двумя венчиками.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Viva Collection Насадка-миксер

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    для замены текущего аксессуара для миксера

    Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

    Время от времени вашему прибору может потребоваться обслуживание или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

    • запасной компонент

      совместимость с типом изделий
      • HR2621 — HR2629
      • HR2650 — HR2658
    Badge-D2C

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