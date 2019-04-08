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    Viva Collection Чаша измельчителя XL

    CP0856

    Для замены имеющейся у вас чаши измельчителя XL

    Это чаша для измельчителя XL, предназначенная для обработки более твердых продуктов, в том числе мяса, орехов и сыра.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Viva Collection Чаша измельчителя XL

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    Для замены имеющейся у вас чаши измельчителя XL

    Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

    Время от времени вашему прибору может потребоваться обслуживание или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

    • запасной компонент

      совместимость с типом изделий
      • HR2621 — HR2629
      • HR2650 — HR2658
    Badge-D2C

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