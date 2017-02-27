Ключевые слова для поиска

1

Philips Avent

Корзина для приготовления на пару

CP0868
Поиск материалов поддержки для этого продукта
  • Удерживает твердую пищу Удерживает твердую пищу Удерживает твердую пищу
    -{discount-value}

    Philips Avent Корзина для приготовления на пару

    CP0868
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Совместимые продукты

    Где найти номер модели изделия?

    Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.

     

    Существует несколько способов узнать номер модели.

    Посмотрите на упаковке

    Посмотрите на упаковке

    Посмотрите на наклейке внутри продукта

    Посмотрите на наклейке внутри продукта

    Посмотрите на продукте

    Посмотрите на продукте

    Посмотрите в руководстве

    Посмотрите в руководстве

      Удерживает твердую пищу

      Проверьте совместимость ниже

      • Прибор для приготовления детского питания

      • Сменная деталь

        Подходит для:
        SCF862

      Получите поддержку по этому продукту

      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

      Предлагаемые продукты

        Недавно просмотренные продукты

          Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

          Я понимаю

          You are about to visit a Philips global content page

          Continue

          Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.