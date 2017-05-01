SCF862/02
Простые этапы для полезных детских блюд
Готовьте питательные детские блюда в 3 этапа: обработка паром, смешивание и подача. Технология циркуляции пара равномерно распределяет тепло для быстрого смешивания с сохранением полезных веществ, текстуры и соков продуктов. Удобный дизайн гарантирует простоту готовки и очистки и сокращение количества этапов.Узнать обо всех преимуществах
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Для приготовления полезных блюд лучше всего использовать пар. Благодаря нашей технологии циркуляции пар поднимается снизу вверх, поэтому нет необходимости варить ингредиенты для их равномерной обработки. Полезные вещества, текстура и соки продуктов сохраняются для дальнейшего смешивания.
Этот прибор для детского питания совмещает в себе функции приготовления на пару и смешивания, что облегчает процесс кормления. Сначала обработайте ингредиенты паром, а затем просто смешайте их до получения нужной консистенции — и блюдо готово.
Тщательно измельчайте фрукты и овощи или сочетайте мясо, рыбу и зернобобовые культуры для блюд с более плотной текстурой. Прибор для детского питания облегчает процесс приготовления полезных детских блюд на любом этапе прикорма.
Продуманная конструкция крышки кувшина позволяет удерживать все ингредиенты внутри, предотвращая их попадание в резервуар для воды. Теперь готовить смеси стало намного удобнее благодаря сокращению количества необходимых действий для обработки паром и смешивания.
Широкое отверстие резервуара для воды позволяет быстро и легко очищать резервуар и наполнять его водой. Благодаря этому во время приготовления детского питания пар всегда остается чистым. Компоненты прибора подходят для мытья в посудомоечной машине (кувшин, крышка кувшина и лезвие).
Технические характеристики
Вес и габариты
Страна изготовления
В комплект входят:
Этапы взросления
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