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  • Простые этапы для полезных детских блюд Простые этапы для полезных детских блюд Простые этапы для полезных детских блюд

    Philips Avent Пароварка-блендер Essential

    SCF862/02

    Простые этапы для полезных детских блюд

    Готовьте питательные детские блюда в 3 этапа: обработка паром, смешивание и подача. Технология циркуляции пара равномерно распределяет тепло для быстрого смешивания с сохранением полезных веществ, текстуры и соков продуктов. Удобный дизайн гарантирует простоту готовки и очистки и сокращение количества этапов.

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    Philips Avent Пароварка-блендер Essential

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    Простые этапы для полезных детских блюд

    • Обработайте паром, смешайте и кормите
    • Приготовление полезных блюд на пару
    • Простое решение для вкусных блюд
    Уникальная технология приготовления полезных блюд на пару

    Уникальная технология приготовления полезных блюд на пару

    Для приготовления полезных блюд лучше всего использовать пар. Благодаря нашей технологии циркуляции пар поднимается снизу вверх, поэтому нет необходимости варить ингредиенты для их равномерной обработки. Полезные вещества, текстура и соки продуктов сохраняются для дальнейшего смешивания.

    Обрабатывайте продукты паром, смешивайте их и готовьте полезные детские блюда

    Обрабатывайте продукты паром, смешивайте их и готовьте полезные детские блюда

    Этот прибор для детского питания совмещает в себе функции приготовления на пару и смешивания, что облегчает процесс кормления. Сначала обработайте ингредиенты паром, а затем просто смешайте их до получения нужной консистенции — и блюдо готово.

    Приготовление на всех этапах введения прикорма — от пюре до блюд с кусочками

    Приготовление на всех этапах введения прикорма — от пюре до блюд с кусочками

    Тщательно измельчайте фрукты и овощи или сочетайте мясо, рыбу и зернобобовые культуры для блюд с более плотной текстурой. Прибор для детского питания облегчает процесс приготовления полезных детских блюд на любом этапе прикорма.

    Меньше этапов для удобного смешивания

    Меньше этапов для удобного смешивания

    Продуманная конструкция крышки кувшина позволяет удерживать все ингредиенты внутри, предотвращая их попадание в резервуар для воды. Теперь готовить смеси стало намного удобнее благодаря сокращению количества необходимых действий для обработки паром и смешивания.

    Большое отверстие резервуара для воды — удобная очистка

    Большое отверстие резервуара для воды — удобная очистка

    Широкое отверстие резервуара для воды позволяет быстро и легко очищать резервуар и наполнять его водой. Благодаря этому во время приготовления детского питания пар всегда остается чистым. Компоненты прибора подходят для мытья в посудомоечной машине (кувшин, крышка кувшина и лезвие).

    • Технические характеристики

      Длина шнура
      80  м
      Напряжение
      220–240  В
      Мощность
      330  Вт
      Частота
      50–60  Гц
      Классификация по степени безопасности
      1 класс
      Water tank capacity
      180 мл
      Color
      Белый/зеленый
      Емкость кувшина блендера
      1050 мл, 400 мл (для смешивания продуктов)
      Емкость корзины для продуктов
      720 мл
      Безопасность
      Замок кувшина для обеспечения безопасности при использовании

    • Вес и габариты

      Вес продукта
      1,44  кг
      Product dimensions
      280 (Ш) x 204 (В) x 148 (Г)  миллиметра
      Размеры F-box
      300 (Ш) x 260 (В) x 210 (Г)  миллиметра

    • Страна изготовления

      Китай
      Да

    • В комплект входят:

      Лопатка
      1 шт.
      Пароварка/блендер
      1 шт.
      Корзина для продуктов
      1  шт.

    • Этапы взросления

      Этап
      • 1 год +
      • 6–12 месяцев
      • 6 месяцев +

    Badge-D2C

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