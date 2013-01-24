Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.
Существует несколько способов узнать номер модели.
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Футляр для удобного хранения прибора.
Этот футляр позволяет с удобством хранить и поддерживать полную комплектацию прибора. Для поддержания идеального состояния прибора храните его вместе с компонентами в футляре сухими.
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Футляр для удобного хранения прибора.
Этот футляр позволяет с удобством хранить и поддерживать полную комплектацию прибора. Для поддержания идеального состояния прибора храните его вместе с компонентами в футляре сухими.
Футляр для удобного хранения прибора.
Этот футляр позволяет с удобством хранить и поддерживать полную комплектацию прибора. Для поддержания идеального состояния прибора храните его вместе с компонентами в футляре сухими.
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Футляр для удобного хранения прибора.
Этот футляр позволяет с удобством хранить и поддерживать полную комплектацию прибора. Для поддержания идеального состояния прибора храните его вместе с компонентами в футляре сухими.
Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.
Существует несколько способов узнать номер модели.
Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.
Сменная деталь