Главная страница
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

1

Чехол

CP0905
Общая оценка / 5
  • Футляр для удобного хранения прибора. Футляр для удобного хранения прибора. Футляр для удобного хранения прибора.
    -{discount-value}

    Чехол

    CP0905
    Общая оценка / 5

    Футляр для удобного хранения прибора.

    Этот футляр позволяет с удобством хранить и поддерживать полную комплектацию прибора. Для поддержания идеального состояния прибора храните его вместе с компонентами в футляре сухими.

    Чехол

    Футляр для удобного хранения прибора.

    Этот футляр позволяет с удобством хранить и поддерживать полную комплектацию прибора. Для поддержания идеального состояния прибора храните его вместе с компонентами в футляре сухими.

    Футляр для удобного хранения прибора.

    Этот футляр позволяет с удобством хранить и поддерживать полную комплектацию прибора. Для поддержания идеального состояния прибора храните его вместе с компонентами в футляре сухими.

    Чехол

    Футляр для удобного хранения прибора.

    Этот футляр позволяет с удобством хранить и поддерживать полную комплектацию прибора. Для поддержания идеального состояния прибора храните его вместе с компонентами в футляре сухими.

    Совместимые продукты

    Где найти номер модели изделия?

    Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.

     

    Существует несколько способов узнать номер модели.
    Посмотрите на упаковке
    Посмотрите на наклейке внутри продукта
    Посмотрите на продукте
    Посмотрите в руководстве

      Футляр для удобного хранения прибора.

      Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

      Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

      Технические характеристики

      • Сменная деталь

        Для приборов для ухода за волосами
        • BT9290
        • BT9295
        • BT9297
        • MG3720
        • MG3740
        • MG3747
        • MG5720
        • MG5730
        • MG7710
        • MG7715
        • MG7730
        • MG7770
        • MG7790

      Получите поддержку по этому продукту

      Перейти к разделу поддержки потребителей

      Предлагаемые продукты

        Недавно просмотренные продукты

          Отзывы

          Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии