MG3720/15
Универсальный триммер
Вы в любой момент можете сменить свой образ, используя этот надежный универсальный триммер с 7 насадками для лица и волос. С его помощью вы в точности воплотите задуманное.Узнать обо всех преимуществах
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Самозатачивающиеся лезвия из стали на этом триммере для лица и тела закалены железом для максимального срока службы. Они останутся максимально острыми, не заржавеют и не требуют смазки.
Универсальный триммер Philips 3000 поставляется с 7 насадками, предназначенными для удобной стрижки волос и ухода.
Обеспечьте точную стрижку даже густых волос. Точные стальные лезвия этого триммера для тела и бороды помогут создать точные контуры для идеального образа.
Этот универсальный триммер быстро удаляет нежелательные волосы в носу и ушах без порезов и ссадин.
Быстро подравняйте волосы на лице и голове до нужной длины с 5 усиленными насадками (1, 2, 3, 5 и 9 мм).
Этот триммер Philips* обеспечит до 60 минут беспроводного использования после 16-часовой зарядки.
Этот триммер для лица и тела легко обслуживать благодаря нержавеющим лезвиям и защите от попадания влаги, которая обеспечивает удобство очистки.
Забудьте о хранении в ванной комнате и сумке со спортивной формой, храните все насадки в одном месте с компактным дорожным чехлом.
Все наши устройства для ухода за волосами созданы для долгой службы. На них распространяется 2-летняя гарантия, они не требуют смазки и совместимы с напряжением разных стандартов.
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