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Multigroom series 3000

"9 в 1", для волос на голове и лице

MG3740/15
Общая оценка / 5
2 награды
  • Универсальный триммер Универсальный триммер Универсальный триммер
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    Multigroom series 3000 "9 в 1", для волос на голове и лице

    MG3740/15
    Общая оценка / 5
    2 награды

    Универсальный триммер

    Вы в любое время можете сменить свой образ, используя этот надежный универсальный триммер с 9 принадлежностями для лица и волос — он позволяет в точности воплотить задуманное. Узнать обо всех преимуществах

    Multigroom series 3000 "9 в 1", для волос на голове и лице

    Универсальный триммер

    Вы в любое время можете сменить свой образ, используя этот надежный универсальный триммер с 9 принадлежностями для лица и волос — он позволяет в точности воплотить задуманное. Узнать обо всех преимуществах

    Универсальный триммер

    Вы в любое время можете сменить свой образ, используя этот надежный универсальный триммер с 9 принадлежностями для лица и волос — он позволяет в точности воплотить задуманное. Узнать обо всех преимуществах

    Multigroom series 3000 "9 в 1", для волос на голове и лице

    Универсальный триммер

    Вы в любое время можете сменить свой образ, используя этот надежный универсальный триммер с 9 принадлежностями для лица и волос — он позволяет в точности воплотить задуманное. Узнать обо всех преимуществах

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      Универсальный триммер

      Триммер "9 в 1"

      • 9 принадлежностей
      • Самозатачивающиеся лезвия из стали
      • До 60 минут работы
      • Моющиеся насадки
      Самозатачивающиеся, безопасные для кожи лезвия для идеального подравнивания

      Самозатачивающиеся, безопасные для кожи лезвия для идеального подравнивания

      Идеальное подравнивание день за днем. Стальные лезвия всегда остаются такими же острыми, как и в первый день использования, даже после 3 лет работы: они затачиваются самостоятельно, слегка касаясь друг друга во время работы.

      Подравнивайте волосы на голове и лице и создавайте свой стиль с 9 принадлежностями

      Подравнивайте волосы на голове и лице и создавайте свой стиль с 9 принадлежностями

      Этот удобный универсальный триммер помогает создавать различные образы, подравнивая волосы на лице и голове.

      Триммер стрижет волосы и создает контуры бороды для завершения образа

      Триммер стрижет волосы и создает контуры бороды для завершения образа

      Используйте триммер без гребня для создания четких, ровных контуров бороды, шеи и линии роста волос. Самозатачивающиеся лезвия всегда остаются такими же острыми, как и в первый день использования, даже после 3 лет работы.

      Металлический триммер для контуров создает идеальные линии бороды или эспаньолки

      Металлический триммер для контуров создает идеальные линии бороды или эспаньолки

      Создавайте тонкие линии, четкие контуры и прорабатывайте детали, чтобы продемонстрировать свой уникальный стиль.

      Триммер для носа бережно удаляет нежелательные волоски в носу и ушах

      Триммер для носа бережно удаляет нежелательные волоски в носу и ушах

      Простое и комфортное избавление от нежелательных волосков в носу и ушах.

      6 гребней для подравнивания волос на лице и голове

      6 гребней для подравнивания волос на лице и голове

      2 гребня для щетины (1 и 2 мм), 1 регулируемый гребень для бороды (3–7 мм) и 3 гребня для волос (9, 12 и 16 мм).

      До 60 минут автономной работы после зарядки

      До 60 минут автономной работы после зарядки

      После 16 часов зарядки продолжительность автономной работы составляет до 60 минут.

      Насадки удобно промывать

      Насадки удобно промывать

      Просто отсоедините лезвия и гребни и промойте их под струей воды.

      Чехол для удобства при хранении и в путешествиях

      Чехол для удобства при хранении и в путешествиях

      Воспользуйтесь удобным чехлом для хранения или путешествий, который защищает триммер и насадки при транспортировке.

      Гарантия 2 года

      Гарантия 2 года

      Все наши приборы для ухода за волосами созданы для долгой службы. Во всех странах на них распространяется 2-летняя гарантия, а также они поддерживают напряжение разных стандартов.

      Технические характеристики

      • Создайте свой стиль

        Количество насадок
        9 принадлежностей
        Насадки для стайлинга
        • Триммер
        • Металлический триммер для создания контура
        • Триммер для носа и ушей
        • Регулируемый гребень для бороды 3–7 мм
        • 2 гребня для щетины
        • 3 гребня для волос
        Стрижка волос / стайлинг волос на лице
        • Длинная борода
        • Короткая борода
        • Щетина
        • Четкие контуры
        • Проработка деталей
        • Эспаньолка

      • Режущая система

        Самозатачивающиеся лезвия
        Да

      • Аксессуары

        Обслуживание
        Щеточка для чистки
        Чехол
        Чехол для хранения

      • Питание

        Тип элемента питания
        Никель-металл-гидридный аккумулятор
        Время работы
        60 минут
        Зарядка
        16 часов для полной зарядки
        Автопереключение напряжения
        100–240 В

      • Удобство использования

        Очистка
        Моющиеся насадки
        Не нуждается в обслуживании
        Смазка не требуется

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

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