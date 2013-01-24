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Multigroom series 5000

"9 в 1", для волос на голове и лице

MG5720/15
Общая оценка / 5
1 награда
  • Высокая точность и превосходный стайлинг Высокая точность и превосходный стайлинг Высокая точность и превосходный стайлинг
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    Multigroom series 5000 "9 в 1", для волос на голове и лице

    MG5720/15
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Высокая точность и превосходный стайлинг

    Создайте неповторимый образ, используя этот универсальный триммер с 9 насадками для стрижки волос на голове и лице. Лезвия DualCut гарантируют максимальную точность, а благодаря нескользящей прорезиненной ручке триммер удобно перемещать и легко держать в руке. Узнать обо всех преимуществах

    Multigroom series 5000 "9 в 1", для волос на голове и лице

    Высокая точность и превосходный стайлинг

    Создайте неповторимый образ, используя этот универсальный триммер с 9 насадками для стрижки волос на голове и лице. Лезвия DualCut гарантируют максимальную точность, а благодаря нескользящей прорезиненной ручке триммер удобно перемещать и легко держать в руке. Узнать обо всех преимуществах

    Высокая точность и превосходный стайлинг

    Создайте неповторимый образ, используя этот универсальный триммер с 9 насадками для стрижки волос на голове и лице. Лезвия DualCut гарантируют максимальную точность, а благодаря нескользящей прорезиненной ручке триммер удобно перемещать и легко держать в руке. Узнать обо всех преимуществах

    Multigroom series 5000 "9 в 1", для волос на голове и лице

    Высокая точность и превосходный стайлинг

    Создайте неповторимый образ, используя этот универсальный триммер с 9 насадками для стрижки волос на голове и лице. Лезвия DualCut гарантируют максимальную точность, а благодаря нескользящей прорезиненной ручке триммер удобно перемещать и легко держать в руке. Узнать обо всех преимуществах

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      Высокая точность и превосходный стайлинг

      Универсальный триммер "9 в 1"

      • 9 принадлежностей
      • Технология DualCut
      • До 80 минут работы
      • Водонепроницаемые
      Технология DualCut: в 2 раза больше лезвий для максимальной точности

      Технология DualCut: в 2 раза больше лезвий для максимальной точности

      Оцените максимальную точность технологии DualCut благодаря удвоенному количеству лезвий. Стальные лезвия всегда остаются такими же острыми, как и в первый день использования, даже после 4 лет работы: они затачиваются самостоятельно, слегка касаясь друг друга во время работы.

      Подравнивайте волосы на голове и лице и создавайте свой стиль с 9 принадлежностями

      Подравнивайте волосы на голове и лице и создавайте свой стиль с 9 принадлежностями

      Этот удобный универсальный триммер помогает создавать различные образы, подравнивая волосы на лице и голове.

      Металлический триммер точно моделирует бороду и подравнивает волосы

      Металлический триммер точно моделирует бороду и подравнивает волосы

      Используйте металлический триммер с технологией DualCut без гребня для создания четких, ровных линий по контуру бороды, шеи и линии роста волос.

      Металлический триммер для контуров создает идеальные линии бороды или эспаньолки

      Металлический триммер для контуров создает идеальные линии бороды или эспаньолки

      Создавайте тонкие линии, четкие контуры и прорабатывайте детали, чтобы продемонстрировать свой уникальный стиль.

      Триммер для носа бережно удаляет нежелательные волоски в носу и ушах

      Триммер для носа бережно удаляет нежелательные волоски в носу и ушах

      Простое и комфортное избавление от нежелательных волосков в носу и ушах.

      6 гребней для подравнивания волос на лице и голове

      6 гребней для подравнивания волос на лице и голове

      2 гребня для щетины (1 и 2 мм), 1 регулируемый гребень для бороды (3–7 мм) и 3 гребня для волос (9, 12 и 16 мм).

      До 80 минут автономной работы после зарядки

      До 80 минут автономной работы после зарядки

      После 16 часов зарядки продолжительность автономной работы составляет до 80 минут.

      Нескользящая прорезиненная ручка для повышенного удобства и надежности

      Нескользящая прорезиненная ручка для повышенного удобства и надежности

      Высококачественная прорезиненная ручка для непревзойденного комфорта и контроля движений во время подравнивания.

      Водонепроницаемость для удобной очистки под струей воды

      Водонепроницаемость для удобной очистки под струей воды

      Чтобы продлить срок службы, после каждого использования промывайте устройство и насадки.

      Чехол для удобства при хранении и в путешествиях

      Чехол для удобства при хранении и в путешествиях

      Воспользуйтесь удобным чехлом для хранения или путешествий, который защищает триммер и насадки при транспортировке.

      Гарантия 2 года

      Гарантия 2 года

      Все наши приборы для ухода за волосами созданы для долгой службы. Во всех странах на них распространяется 2-летняя гарантия, а также они поддерживают напряжение разных стандартов.

      Технические характеристики

      • Создайте свой стиль

        Количество насадок
        9 принадлежностей
        Насадки для стайлинга
        • Металлический триммер
        • Металлический триммер для создания контура
        • Триммер для носа и ушей
        • Регулируемый гребень для бороды 3–7 мм
        • 2 гребня для щетины
        • 3 гребня для волос
        Стрижка волос / стайлинг волос на лице
        • Длинная борода
        • Короткая борода
        • Щетина
        • Четкие контуры
        • Проработка деталей
        • Эспаньолка

      • Режущая система

        Технология DualCut
        Срезает волоски в двух направлениях
        Самозатачивающиеся лезвия
        Да

      • Аксессуары

        Обслуживание
        Щеточка для чистки
        Чехол
        Чехол для хранения

      • Питание

        Тип элемента питания
        Никель-металл-гидридный аккумулятор
        Время работы
        80 минут
        Зарядка
        16 часов для полной зарядки
        Автопереключение напряжения
        100–240 В

      • Удобство использования

        Очистка
        100%-ая водонепроницаемость
        Не нуждается в обслуживании
        Смазка не требуется

      • Дизайн

        Ручка
        Нескользящая прорезиненная ручка

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

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