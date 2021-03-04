MG5720/15
Высокая точность и превосходный стайлинг
Создайте неповторимый образ, используя этот универсальный триммер с 9 насадками для стрижки волос на голове и лице. Лезвия DualCut гарантируют максимальную точность, а благодаря нескользящей прорезиненной ручке триммер удобно перемещать и легко держать в руке.Узнать обо всех преимуществах
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Этот универсальный триммер для волос обеспечен современной технологией DualCut для максимальной точности и оснащен двойными самозатачивающимися лезвиями.
Универсальный триммер Philips 5000 поставляется с 9 насадками, предназначенными для удобной стрижки волос и ухода.
Создавайте четкие контуры и подравнивайте даже густые волосы до одинаковой длины благодаря точным стальным лезвиям триммера для бороды и тела. Эти лезвия не заржавеют и не требуют заточки, что обеспечит более длительный срок службы.
Тонкий корпус этого стального высокоточного триммера позволяет без труда создавать точные контуры.
Этот универсальный триммер быстро удаляет нежелательные волосы в носу и ушах без порезов и ссадин.
Быстро подравнивайте волосы с помощью 6 защитных насадок. 2 гребня для щетины (1 мм и 2 мм), регулируемый гребень для бороды и 3 гребня для волос (9 мм, 12 мм и 16 мм).
Этот триммер Philips* обеспечит до 80 минут беспроводного использования после 16-часовой зарядки.
Этот мультитриммер удобно держать и использовать, поскольку прорезиненная эргономичная ручка обеспечивает комфорт при подравнивании волос.
Чтобы продлить срок службы, после каждого использования промывайте устройство и насадки.
Забудьте о хранении в ванной комнате и сумке со спортивной формой, храните все насадки в одном месте с компактным дорожным чехлом.
Все наши устройства для ухода за волосами созданы для долгой службы. На них распространяется 2-летняя гарантия, они не требуют смазки и совместимы с напряжением разных стандартов.
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