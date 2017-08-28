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  • Высокая точность и превосходный стайлинг Высокая точность и превосходный стайлинг Высокая точность и превосходный стайлинг

    Multigroom series 5000 "11 в 1", для волос на голове, лице и теле

    MG5730/15

    Высокая точность и превосходный стайлинг

    Создайте неповторимый образ, используя этот универсальный триммер с 11 насадками для стрижки волос на голове, лице и теле. Лезвия DualCut гарантируют максимальную точность, а благодаря нескользящей прорезиненной ручке триммер удобно перемещать и легко держать в руке.

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    Multigroom series 5000 "11 в 1", для волос на голове, лице и теле

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    Высокая точность и превосходный стайлинг

    Многофункциональный триммер "11 в 1"

    • 11 насадок
    • Технология DualCut
    • До 80 минут работы
    • Водонепроницаемые
    В 2 раза больше лезвий для максимальной точности

    В 2 раза больше лезвий для максимальной точности

    Этот универсальный триммер для волос обеспечен современной технологией DualCut для максимальной точности и оснащен двойными самозатачивающимися лезвиями.

    11 гребней для подравнивания волос на лице и голове

    11 гребней для подравнивания волос на лице и голове

    Универсальный триммер Philips поставляется с 11 насадками для подравнивания волос по всему телу.

    Самозатачивающиеся лезвия для оптимального результата

    Самозатачивающиеся лезвия для оптимального результата

    Создавайте четкие контуры и подравнивайте даже густые волосы до одинаковой длины благодаря точным стальным лезвиям триммера для бороды и тела. Эти лезвия не заржавеют и не требуют заточки, что обеспечит более длительный срок службы.

    Высокоточная бритва создает идеальный контур на щеках, подбородке и шее

    Высокоточная бритва создает идеальный контур на щеках, подбородке и шее

    Воспользуйтесь высокоточной бритвой после подравнивания для создания идеального контура на щеках, подбородке и шее.

    Максимально точные контуры

    Максимально точные контуры

    Тонкий корпус этого стального высокоточного триммера позволяет без труда создавать точные контуры.

    Подравнивание волос в носу и ушах

    Подравнивание волос в носу и ушах

    Этот универсальный триммер быстро удаляет нежелательные волосы в носу и ушах без порезов и ссадин.

    Предпочтительная длина стрижки

    Предпочтительная длина стрижки

    Быстро подравнивайте волосы с 7 защитными насадками. 2 гребня для щетины (1 мм и 2 мм), регулируемый гребень для бороды, 3 гребня для волос (9 мм, 12 мм и 16 мм) и 1 гребень для тела.

    Время работы до 80 минут

    Время работы до 80 минут

    Этот триммер Philips* обеспечит до 80 минут беспроводного использования после 16-часовой зарядки.

    Удобная ручка

    Удобная ручка

    Этот мультитриммер удобно держать и использовать, поскольку прорезиненная эргономичная ручка обеспечивает комфорт при подравнивании волос. 

    Водонепроницаемость для удобной очистки под струей воды

    Водонепроницаемость для удобной очистки под струей воды

    Чтобы продлить срок службы, после каждого использования промывайте устройство и насадки.

    Хранение в удобном формате

    Хранение в удобном формате

    Забудьте о хранении в ванной комнате и сумке со спортивной формой, храните все насадки в одном месте с компактным дорожным чехлом.

    Гарантия для защиты покупателя

    Гарантия для защиты покупателя

    Все наши устройства для ухода за волосами созданы для долгой службы. На них распространяется 2-летняя гарантия, они не требуют смазки и совместимы с напряжением разных стандартов.

    • Создайте свой стиль

      Насадки для стайлинга
      • Металлический триммер
      • Металлический триммер для создания контура
      • Высокоточная бритва
      • Триммер для носа и ушей
      • Регулируемый гребень для бороды 3–7 мм
      • 2 гребня для щетины
      • 3 гребня для волос
      • 1 гребень для тела
      Количество насадок
      11 насадок
      Триммер для тела/лица / стрижка волос
      • Длинная борода
      • Короткая борода
      • Щетина
      • Четкие контуры
      • Проработка деталей
      • Эспаньолка

    • Аксессуары

      Обслуживание
      Щеточка для чистки
      Чехол
      Чехол для хранения

    • Питание

      Время работы
      80 минут
      Автопереключение напряжения
      100–240 В
      Зарядка
      16 часов для полной зарядки
      Тип элемента питания
      Никель-металл-гидридный аккумулятор

    • Дизайн

      Ручка
      Нескользящая прорезиненная ручка

    • Обслуживание

      Гарантия 2 года
      Да

    • Режущая система

      Технология DualCut
      Срезает волоски в двух направлениях
      Самозатачивающиеся лезвия
      Да

    • Удобство использования

      Не нуждается в обслуживании
      Смазка лезвий не требуется
      Очистка
      100%-ая водонепроницаемость

    Badge-D2C

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