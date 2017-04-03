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  • На 50 % более тщательное смешивание На 50 % более тщательное смешивание На 50 % более тщательное смешивание

    Кувшин блендера

    CP6681/01

    На 50 % более тщательное смешивание

    Благодаря технологии ProBlend 6 3D, мощности 1400 Вт и скорости мотора до 35 000 оборотов в минуту вы можете готовить смузи и коктейли с превосходным вкусом и консистенцией. Доказано, что пользователи добавляют больше фруктов и овощей в свой рацион.

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    Кувшин блендера

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    На 50 % более тщательное смешивание

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    • стекло

    Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

    Время от времени вашему прибору может потребоваться обслуживание или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

    • Сменная деталь

      Подходит для:
      • HR3651
      • HR3652
      • HR3653
      • HR3654
      • HR3656
      • HR3655
      • HR3658
      • HR3657
      • HR3659
    Badge-D2C

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