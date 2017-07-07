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    Уплотнительное кольцо для кувшина блендера

    CP9095

    Простое приготовление свежих смузи и других блюд

    Блендер Philips Daily Collection с мотором 400 Вт, кувшином 1,5 л и ножом ProBlend4 с четырьмя зазубренными лезвиями обеспечивает идеальный результат при приготовлении смузи и различных блюд. Легко и просто!

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    Уплотнительное кольцо для кувшина блендера

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    • Резиновые

    Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

    Время от времени вашему прибору может потребоваться обслуживание или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

    • Сменная деталь

      Совместимость:
      • HR2101
      • HR2108
      • HR2104
      • HR2103
      • HR2102
      • HR2100
      • HR2112
      • HR2119
      • HR2113
      • HR2114
    Badge-D2C

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