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Уплотнительное кольцо для кувшина блендера

CP9095
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  • Простое приготовление свежих смузи и других блюд Простое приготовление свежих смузи и других блюд Простое приготовление свежих смузи и других блюд
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    Уплотнительное кольцо для кувшина блендера

    CP9095
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Простое приготовление свежих смузи и других блюд

    Блендер Philips Daily Collection с мотором 400 Вт, кувшином 1,5 л и ножом ProBlend4 с четырьмя зазубренными лезвиями обеспечивает идеальный результат при приготовлении смузи и различных блюд. Легко и просто! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Уплотнительное кольцо для кувшина блендера

    Простое приготовление свежих смузи и других блюд

    Блендер Philips Daily Collection с мотором 400 Вт, кувшином 1,5 л и ножом ProBlend4 с четырьмя зазубренными лезвиями обеспечивает идеальный результат при приготовлении смузи и различных блюд. Легко и просто! Узнать обо всех преимуществах

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      Простое приготовление свежих смузи и других блюд

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      • Резина

      Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

      Время от времени вашему прибору может потребоваться сервисное обслуживание или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

      Технические характеристики

      • Сменная деталь

        Совместимость:
        • HR2100
        • HR2101
        • HR2102
        • HR2103
        • HR2104
        • HR2108
        • HR2112
        • HR2113
        • HR2114
        • HR2119

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