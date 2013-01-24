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Простое приготовление свежих смузи и других блюд
Блендер Philips Daily Collection с мотором 400 Вт, кувшином 1,5 л и ножом ProBlend4 с четырьмя зазубренными лезвиями обеспечивает идеальный результат при приготовлении смузи и различных блюд. Легко и просто! Узнать обо всех преимуществах
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Простое приготовление свежих смузи и других блюд
Блендер Philips Daily Collection с мотором 400 Вт, кувшином 1,5 л и ножом ProBlend4 с четырьмя зазубренными лезвиями обеспечивает идеальный результат при приготовлении смузи и различных блюд. Легко и просто! Узнать обо всех преимуществах
Время от времени вашему прибору может потребоваться сервисное обслуживание или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.
Сменная деталь