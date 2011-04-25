Максимальное разнообразие блюд, минимум усилий
Новый кухонный комбайн Viva "4 в 1" с чашей 2,1 л, блендером 1,75 л, мельничкой и соковыжималкой для цитрусовых. Благодаря различным аксессуарам и насадкам выполняет более 30 операций. Оснащен технологией PowerChop для идеального измельчения ингредиентов. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Максимальное разнообразие блюд, минимум усилий
Новый кухонный комбайн Viva "4 в 1" с чашей 2,1 л, блендером 1,75 л, мельничкой и соковыжималкой для цитрусовых. Благодаря различным аксессуарам и насадкам выполняет более 30 операций. Оснащен технологией PowerChop для идеального измельчения ингредиентов. Узнать обо всех преимуществах
Максимальное разнообразие блюд, минимум усилий
Новый кухонный комбайн Viva "4 в 1" с чашей 2,1 л, блендером 1,75 л, мельничкой и соковыжималкой для цитрусовых. Благодаря различным аксессуарам и насадкам выполняет более 30 операций. Оснащен технологией PowerChop для идеального измельчения ингредиентов. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Максимальное разнообразие блюд, минимум усилий
Новый кухонный комбайн Viva "4 в 1" с чашей 2,1 л, блендером 1,75 л, мельничкой и соковыжималкой для цитрусовых. Благодаря различным аксессуарам и насадкам выполняет более 30 операций. Оснащен технологией PowerChop для идеального измельчения ингредиентов. Узнать обо всех преимуществах
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