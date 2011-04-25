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Кувшин блендера

CP9099
  • Максимальное разнообразие блюд, минимум усилий Максимальное разнообразие блюд, минимум усилий Максимальное разнообразие блюд, минимум усилий
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    Кувшин блендера

    CP9099

    Максимальное разнообразие блюд, минимум усилий

    Новый кухонный комбайн Viva "4 в 1" с чашей 2,1 л, блендером 1,75 л, мельничкой и соковыжималкой для цитрусовых. Благодаря различным аксессуарам и насадкам выполняет более 30 операций. Оснащен технологией PowerChop для идеального измельчения ингредиентов. Узнать обо всех преимуществах

    Кувшин блендера

    Максимальное разнообразие блюд, минимум усилий

    Новый кухонный комбайн Viva "4 в 1" с чашей 2,1 л, блендером 1,75 л, мельничкой и соковыжималкой для цитрусовых. Благодаря различным аксессуарам и насадкам выполняет более 30 операций. Оснащен технологией PowerChop для идеального измельчения ингредиентов. Узнать обо всех преимуществах

    Максимальное разнообразие блюд, минимум усилий

    Новый кухонный комбайн Viva "4 в 1" с чашей 2,1 л, блендером 1,75 л, мельничкой и соковыжималкой для цитрусовых. Благодаря различным аксессуарам и насадкам выполняет более 30 операций. Оснащен технологией PowerChop для идеального измельчения ингредиентов. Узнать обо всех преимуществах

    Кувшин блендера

    Максимальное разнообразие блюд, минимум усилий

    Новый кухонный комбайн Viva "4 в 1" с чашей 2,1 л, блендером 1,75 л, мельничкой и соковыжималкой для цитрусовых. Благодаря различным аксессуарам и насадкам выполняет более 30 операций. Оснащен технологией PowerChop для идеального измельчения ингредиентов. Узнать обо всех преимуществах

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      Максимальное разнообразие блюд, минимум усилий

      Ознакомьтесь с данными по совместимости

      • 1,2 л
      • пластиковый

      • Запасной компонент

        Подходит для:
        HR7769
        Подходит для:
        • HR7759
        • HR7761
        • HR7762
        • HR7763

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