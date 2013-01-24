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Розетка

CP9110
Общая оценка / 5
  • Подключение устройства по уходу за собой к электросети Подключение устройства по уходу за собой к электросети Подключение устройства по уходу за собой к электросети
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    Розетка

    CP9110
    Общая оценка / 5

    Подключение устройства по уходу за собой к электросети

    Эту сетевую вилку для бритвы можно использовать почти во всех странах Европы. Потеряли сетевую вилку? Закажите новую здесь! Узнать обо всех преимуществах

    Розетка

    Подключение устройства по уходу за собой к электросети

    Эту сетевую вилку для бритвы можно использовать почти во всех странах Европы. Потеряли сетевую вилку? Закажите новую здесь! Узнать обо всех преимуществах

    Подключение устройства по уходу за собой к электросети

    Эту сетевую вилку для бритвы можно использовать почти во всех странах Европы. Потеряли сетевую вилку? Закажите новую здесь! Узнать обо всех преимуществах

    Розетка

    Подключение устройства по уходу за собой к электросети

    Эту сетевую вилку для бритвы можно использовать почти во всех странах Европы. Потеряли сетевую вилку? Закажите новую здесь! Узнать обо всех преимуществах

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      • Черная

      Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

      Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

      Технические характеристики

      • Сменная деталь

        Подходит для:
        • QT4022/15
        • QT4022/32
        • QT4050/15
        • QT4050/32
        • QT4070/15
        • QT4070/32
        • QT4090/15
        • QT4090/32
        Подходит для:
        QS6161/32
        Подходит для:
        • QG3380
        • BT9280
        • BT9290
        • BT9295
        • BT5275
        • BT5270
        Для приборов для ухода за волосами
        • BT5190
        • BT5200
        • BT5201
        • BT5202
        • BT5203
        • BT5204
        • BT5205
        • BT5206
        • BT5210
        • BT5262
        • BT5271
        • BT7201
        • BT7202
        • BT7203
        • BT7204
        • BT7205
        • BT7206
        • BT7210
        • BT7215
        • BT7220
        • BT9297
        • HC3400
        • HC3504
        • HC3505
        • HC3507
        • HC3508
        • HC3509
        • HC3510
        • HC3517
        • HC3518
        • HC3519
        • HC3520
        • HC3530
        • HC3535
        • HC3587
        • HC3588
        • HC3589
        • HC5440
        • HC5450
        • HC7460
        • HC7462
        • HC9450
        • HC9452
        • HC9490

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