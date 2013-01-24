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Насадка-диффузор

CP9134/01
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  • для замены имеющегося диффузора для замены имеющегося диффузора для замены имеющегося диффузора
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    Насадка-диффузор

    CP9134/01
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    для замены имеющегося диффузора

    Насадка-диффузор для придания объема бережно сушит волосы без спутывания. Увеличение объема на Узнать обо всех преимуществах

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    для замены имеющегося диффузора

    Насадка-диффузор для придания объема бережно сушит волосы без спутывания. Увеличение объема на Узнать обо всех преимуществах

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      • Пластик

      Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

      Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

      Технические характеристики

      • Сменная деталь

        Подходит для:
        • HP8182/03
        • HP8182/06
        • HP8182/08
        • HP8182/23
        • HP8182/80
        • HP8182/81

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