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Philips Avent

Клапан

CP9169
Avent
Avent
  • Сменный соединительный элемент для пароварки-блендера Сменный соединительный элемент для пароварки-блендера Сменный соединительный элемент для пароварки-блендера
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    Philips Avent Клапан

    CP9169

    Сменный соединительный элемент для пароварки-блендера

    Нарезает, измельчает и смешивает ингредиенты, приготовленные на пару. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Philips Avent Клапан

    Сменный соединительный элемент для пароварки-блендера

    Нарезает, измельчает и смешивает ингредиенты, приготовленные на пару. Узнать обо всех преимуществах

    Сменный соединительный элемент для пароварки-блендера

    Нарезает, измельчает и смешивает ингредиенты, приготовленные на пару. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Philips Avent Клапан

    Сменный соединительный элемент для пароварки-блендера

    Нарезает, измельчает и смешивает ингредиенты, приготовленные на пару. Узнать обо всех преимуществах

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      Сменный соединительный элемент для пароварки-блендера

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      • пароварка-блендер

      Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

      Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

      Технические характеристики

      • Сменная деталь

        Подходит для:
        • SCF870/21
        • SCF870/22
        • SCF870/20

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