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Сменный соединительный элемент для пароварки-блендера
Нарезает, измельчает и смешивает ингредиенты, приготовленные на пару. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Сменный соединительный элемент для пароварки-блендера
Нарезает, измельчает и смешивает ингредиенты, приготовленные на пару. Узнать обо всех преимуществах
Сменный соединительный элемент для пароварки-блендера
Нарезает, измельчает и смешивает ингредиенты, приготовленные на пару. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Сменный соединительный элемент для пароварки-блендера
Нарезает, измельчает и смешивает ингредиенты, приготовленные на пару. Узнать обо всех преимуществах