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  • Управляйте сцеживанием, следите за потоком молока Управляйте сцеживанием, следите за потоком молока Управляйте сцеживанием, следите за потоком молока

    Philips Avent Breast Pumps Ручка молокоотсоса

    CP9282/97

    Управляйте сцеживанием, следите за потоком молока

    Регулируйте мощность вакуума нажатием ручки с комфортной для вас силой

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    Philips Avent Breast Pumps Ручка молокоотсоса

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    Управляйте сцеживанием, следите за потоком молока

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    • Белый

    Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

    Время от времени вашему прибору может потребоваться сервисное обслуживание или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми. Получить рекомендации по использованию и обслуживанию приборов, а также условия замены неисправных деталей вы можете по тел. 8 800 200 0880 или в чат Telegram «Philips_RU_Bot»

    • Сменная деталь

      Подходит для:
      • SCF430/01
      • SCF430/10
      • SCF430/13
      • SCF430/15
      • SCF430/16
      • SCF441/01
      • SCF430/30
      Подходит для
      SCF430/10
    Badge-D2C

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