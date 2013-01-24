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Главная деталь молокоотсоса.
Наши молокоотсосы созданы для того, чтобы обеспечить вам максимум комфорта. Этот корпус подходит для всех бутылочек Philips Avent.
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Главная деталь молокоотсоса.
Наши молокоотсосы созданы для того, чтобы обеспечить вам максимум комфорта. Этот корпус подходит для всех бутылочек Philips Avent.
Сменная деталь