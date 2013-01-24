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Philips Avent

Корпус молокоотсоса

CP9286
Avent
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Общая оценка / 5
Avent
  • Главная деталь молокоотсоса. Главная деталь молокоотсоса. Главная деталь молокоотсоса.
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    Philips Avent Корпус молокоотсоса

    CP9286
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Главная деталь молокоотсоса.

    Наши молокоотсосы созданы для того, чтобы обеспечить вам максимум комфорта. Этот корпус подходит для всех бутылочек Philips Avent.

    Philips Avent Корпус молокоотсоса

    Главная деталь молокоотсоса.

    Наши молокоотсосы созданы для того, чтобы обеспечить вам максимум комфорта. Этот корпус подходит для всех бутылочек Philips Avent.

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      Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

      Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

      Технические характеристики

      • Сменная деталь

        Подходит для:
        SCF332
        Подходит для:
        SCF334
        Подходит для:
        SCF330

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