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Позволяет сцеживать молоко в бутылочку
Клапан позволяет переливать молоко из молокоотсоса в бутылочку.
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Позволяет сцеживать молоко в бутылочку
Клапан позволяет переливать молоко из молокоотсоса в бутылочку.
Позволяет сцеживать молоко в бутылочку
Клапан позволяет переливать молоко из молокоотсоса в бутылочку.
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Позволяет сцеживать молоко в бутылочку
Клапан позволяет переливать молоко из молокоотсоса в бутылочку.
Время от времени вашему прибору может потребоваться сервисное обслуживание или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.
Сменная деталь