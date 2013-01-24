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Philips Avent

Клапан

CP9287
Avent
Avent
  • Позволяет сцеживать молоко в бутылочку Позволяет сцеживать молоко в бутылочку Позволяет сцеживать молоко в бутылочку
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    Philips Avent Клапан

    CP9287

    Позволяет сцеживать молоко в бутылочку

    Клапан позволяет переливать молоко из молокоотсоса в бутылочку.

    Philips Avent Клапан

    Позволяет сцеживать молоко в бутылочку

    Клапан позволяет переливать молоко из молокоотсоса в бутылочку.

    Позволяет сцеживать молоко в бутылочку

    Клапан позволяет переливать молоко из молокоотсоса в бутылочку.

    Philips Avent Клапан

    Позволяет сцеживать молоко в бутылочку

    Клапан позволяет переливать молоко из молокоотсоса в бутылочку.

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      Позволяет сцеживать молоко в бутылочку

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      Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

      Время от времени вашему прибору может потребоваться сервисное обслуживание или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

      Технические характеристики

      • Сменная деталь

        Подходит для:
        • SCF334
        • SCF330
        • SCF330
        • SCF394
        • SCF330/70
        • SCF332
        • SCF332
        • SCF393
        • SCF396
        • SCF398
        • SCF330/71
        • SCF391
        • SCF397
        • SCF395
        • SCF330/40
        • SCD292/31
        • SCF330/20

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