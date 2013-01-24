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Стимулирует выделение молока.
Мягкая массажная насадка с пятью лепестковыми секциями вставляется в молокоотсос и массирует грудь, стимулируя выделение молока.
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Стимулирует выделение молока.
Мягкая массажная насадка с пятью лепестковыми секциями вставляется в молокоотсос и массирует грудь, стимулируя выделение молока.
Сменная деталь