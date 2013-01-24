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Philips Avent

Массажная насадка для молокоотсоса

CP9289
Avent
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Avent
  • Стимулирует выделение молока. Стимулирует выделение молока. Стимулирует выделение молока.
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    Philips Avent Массажная насадка для молокоотсоса

    CP9289
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Стимулирует выделение молока.

    Мягкая массажная насадка с пятью лепестковыми секциями вставляется в молокоотсос и массирует грудь, стимулируя выделение молока.

    Philips Avent Массажная насадка для молокоотсоса

    Стимулирует выделение молока.

    Мягкая массажная насадка с пятью лепестковыми секциями вставляется в молокоотсос и массирует грудь, стимулируя выделение молока.

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      Стимулирует выделение молока.

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      Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

      Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

      Технические характеристики

      • Сменная деталь

        Подходит для:
        SCF332
        Подходит для:
        SCF334
        Подходит для:
        SCF330

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