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    Viva Collection Контейнер для мякоти

    CP9561

    для замены имеющегося контейнера для мякоти

    Вся мякоть собирается в специально отведенном для нее контейнере в соковыжималке Philips. Это значит, что больше не требуется удалять мякоть с различных частей прибора, например с крышки. Благодаря круглой форме и гладким поверхностям без углов и щелей удалять мякоть и очищать контейнер стало гораздо проще!

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    Viva Collection Контейнер для мякоти

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    Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

    Время от времени вашему прибору может потребоваться обслуживание или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

    • Сменная деталь

      Подходит для:
      • HR1832/00
      • HR1832/01
      • HR1832/02
      • HR1832/03
      • HR1832/31
      • HR1832/41
      • HR1832/42
      • HR1832/45
      • HR1832/51
      • HR1832/52
      • HR1832/60
      • HR1832/61
      • HR1832/62
      • HR1833/00
      • HR1836/00
      • HR1836/01
      • HR1836/05
      • HR1837/00
    Badge-D2C

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