Ключевые слова для поиска

  • для замены имеющегося венчика для замены имеющегося венчика для замены имеющегося венчика

    Венчик (1 шт.)

    CP9581/01

    для замены имеющегося венчика

    Насадка-венчик ручного блендера Philips для взбивания сливок, приготовления майонеза, жидкого теста и не только. Расширяет возможности блендера, делая его универсальным.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Венчик (1 шт.)

    Похожие продукты

    Смотреть все

    для замены имеющегося венчика

    Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

    Время от времени вашему прибору может потребоваться обслуживание или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

    • Сменная деталь

      Подходит для:
      • HR1610/00
      • HR1610/01
      • HR1611/01
      • HR1613/03
      • HR1614/01
      • HR1615/00
      • HR1615/90
      • HR1615/91
      • HR1617/00
      • HR1617/01
      • HR1617/03
      • HR1617/90
      • HR1619/00
      Подходит для:
      • HR1600/00
      • HR1600/01
      • HR1600/09
      • HR1601/00
      • HR1601/19
      • HR1602/00
      • HR1602/01
      • HR1603/00
      • HR1604/00
      • HR1604/01
      • HR1604/03
      • HR1604/09
      • HR1604/90
      • HR1605/00
      • HR1605/01
      • HR1606/00
      • HR1607/00
      • HR1608/00
      • HR1608/03
      • HR1609/00
      • HR1609/03
      • HR1621/00
      • HR1621/05
      • HR1623/00
      • HR1623/04
      • HR1625/00
      • HR1627/00
      • HR1627/05
      • HR1628/00
      • HR1633/80
      • HR1634/80
      • HR1635/80
      • HR1636/80
      • HR1636/81
      • HR1637/80
      • HR1638/90
      • HR1639/90
    Badge-D2C

    Получите консультацию по этому продукту

    Найдите советы по использованию продуктов, часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, а также сведения по безопасности и нормативному соответствию.

    Предлагаемые продукты

    Недавно просмотренные продукты

    Отзывы

    Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Все права защищены.

    Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.