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    Крышка для чаши измельчителя

    CP9584/01

    для замены имеющегося редуктора измельчителя

    Используйте ручной блендер с компактным измельчителем (300 мл), чтобы мелко нарезать мясо, зелень, орехи, сыр, шоколад и лук всего за несколько секунд.

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    Крышка для чаши измельчителя

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    для замены имеющегося редуктора измельчителя

    Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

    Время от времени вашему прибору может потребоваться обслуживание или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

    • Сменная деталь

      Подходит для:
      • HR1600/00
      • HR1600/01
      • HR1600/09
      • HR1601/00
      • HR1601/19
      • HR1602/00
      • HR1602/01
      • HR1603/00
      • HR1604/00
      • HR1604/01
      • HR1604/03
      • HR1604/09
      • HR1605/00
      • HR1605/01
      • HR1606/00
      • HR1607/00
      • HR1608/00
      • HR1608/03
      • HR1609/00
      • HR1609/03
    Badge-D2C

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