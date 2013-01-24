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Крышка для чаши измельчителя XL

CP9598
Общая оценка / 5
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    Крышка для чаши измельчителя XL

    CP9598
    Общая оценка / 5

    для замены имеющейся крышки измельчителя

    Измельчитель для обработки лука, сыра и прочих продуктов.

    Крышка для чаши измельчителя XL

    для замены имеющейся крышки измельчителя

    Измельчитель для обработки лука, сыра и прочих продуктов.

    для замены имеющейся крышки измельчителя

    Измельчитель для обработки лука, сыра и прочих продуктов.

    Крышка для чаши измельчителя XL

    для замены имеющейся крышки измельчителя

    Измельчитель для обработки лука, сыра и прочих продуктов.

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      для замены имеющейся крышки измельчителя

      Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

      Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

      Технические характеристики

      • Сменная деталь

        Подходит для:
        • HR1610/00
        • HR1610/01
        • HR1611/00
        • HR1611/01
        • HR1613/01
        • HR1613/03
        • HR1614/00
        • HR1614/01
        • HR1615/00
        • HR1615/01
        • HR1616/00
        • HR1617/00
        • HR1617/01
        • HR1617/03
        • HR1617/83
        • HR1617/90

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